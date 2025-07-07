Лавочку прикрыли: как ЕС разрушил экспорт украинской молочной продукции

После прорыва на рынок ЕС украинская молочная отрасль оказалась в ловушке новых квот и пошлин. Успеет ли государство договориться, прежде чем заводы остановятся?

Год назад украинская молочная отрасль переживала взлет: после открытия рынка Европейского Союза в 2022 году экспорт в страны блока вырос в 14 раз и ЕС стал крупнейшим партнером для отечественных предпринимателей.

Беспошлинный доступ к евросоюзовским потребителям дал молочникам шанс для масштабирования производства и реинвестиций. Однако все изменилось в июне 2025 года: Евросоюз вернул пошлины и жесткие квоты на ключевую украинскую экспортную продукцию - сливочное масло и сухое молоко. Это решение вызвало резкое падение экспорта и поставило под угрозу экономику перерабатывающих предприятий и фермеров.

Готовятся ли украинские производители молочной продукции к апокалипсису?

Как ЕС поглотил украинские молокопродукты

До 2014 года основным рынком экспорта украинской молочной продукции была Российская Федерация. После выхода с российского рынка значительные объемы отечественных молокопродуктов поставлялись в страны Средней Азии и Кавказа.

До 2022 года украинская молочная отрасль почти не присутствовала на рынке ЕС: 2,7 млн долл. экспорта в 2020 году и 7,2 млн долл. - в 2021-м. Все изменилось после начала действия режима автономных торговых преференций (АТП), который Евросоюз ввел для Украины 6 июня 2022 года, - так называемый торговый безвиз.

В 2022 году экспорт в ЕС молочной продукции - сыров, масла, сыворотки, сухого обезжиренного и сгущенного молока - вырос в 14 раз до 101,5 млн долл. Благодаря АТП украинские предприятия смогли поставлять свою продукцию без пошлин и квот.

За пять месяцев 2025 года доля молокопродуктов, которая шла в ЕС, составляла более половины общего экспорта. Важно, что объемы продаж продукции в Евросоюз за этот период почти утроились против соответствующего периода 2024 года и в 5,5 раза превышали показатель 2023 года.

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Масло, сухое и сгущенное молоко составляли 89% экспорта молочной продукции из Украины в ЕС в денежном выражении. Только с начала 2025 года по июнь в ЕС отправили около 10 тыс. тонн сухого обезжиренного молока и 4,2 тыс. тонн масла. Для сравнения: за пять месяцев 2025 года в Украине произвели 30 тыс. тонн масла.

Так ЕС стал основным экспортным направлением. 68% продаж за границу сухого и сгущенного молока, 56% масла, 37% сыворотки, 18% сыров идут в ЕС. Это превратило блок в критически важного партнера украинских молочников.

Июнь-2025: квоты вернулись

5 июня действие режима АТП завершилось. ЕС вернул пошлины и ограничил поставки основной украинской молочной продукции квотами: 5 тыс. тонн сухого молока и 3 тыс. тонн масла в год. Квоты на семь месяцев будут следующие: 2,9 тыс. тонн сухого молока и 1,75 тыс. тонн масла. Они исчерпаются через полтора-два месяца - до середины августа. Дальше - пошлины: для сухого молока - более 50% цены, для масла - более 30%.

В апреле сухое обезжиренное молоко экспортировалось из Украины в Евросоюз по средней цене 220 евро за 100 кг. Хотя в том месяце еще не действовали пошлины сверх квоты, в случае ее превышения стоимость экспорта выросла бы до 338,8 евро. Для масла - с 620 евро за 100 кг до почти 810 евро. Для сравнения: средняя биржевая цена за 100 кг сухого обезжиренного молока в ЕС в апреле составляла 248 евро, масла - 739 евро. Таким образом, украинский экспорт станет экономически невыгодным для переработчиков.

В июне, после возвращения квот на украинскую молочную продукцию, экспорт этих двух позиций уже обвалился вдвое по сравнению с маем, рассказывают в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ). Например, в середине июня Яготинский завод уже отправлял на склад 50% молочных товаров из-за неопределенности с экспортом.

"Сейчас переработчики стараются как можно быстрее выбрать квоту, пока она есть. По нашим оценкам, уже выбрали 20-25% квоты. Если темпы сохранятся, июль может закрыться полностью, лавочка прикроется", - рассказал руководитель экспертно-аналитического отдела СМПУ Леонид Тулуш.

В то же время внутренний рынок не способен поглотить избыток, утверждают представители отрасли. Масло и сухое молоко не потребляются в Украине в таких объемах - треть и две трети товаров соответственно идут на экспорт. Даже если снизить цену, то спрос не покроет производство.

Это означает переход на работу "на склад" и риски для фермеров. Они могут потерять рентабельность, поскольку спрос на молоко от переработчиков снизится. За 2025 год цена на молоко уже упала на 18-20% и если она снизится еще, это может стать проблемой для аграрных холдингов и их ферм.

Эта ситуация бьет по всей цепочке: фермер теряет покупателя, переработчик теряет рынок, инвестиции останавливаются. Отрасль, которая в последние годы активно развивалась, может оказаться на грани стагнации. Особенно критично это для крупных игроков, которые запустили масштабные проекты. Они потеряют доступ к оборотному капиталу, кредитование замедлится, рынки сбыта сократятся.

Альтернатива ЕС существует: Африка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Впрочем, они не смогут заменить евросоюзовский рынок в краткосрочной перспективе.

"Реально нельзя перенаправить экспорт. Во-первых - большие объемы, во-вторых - африканские страны обычно закупают через крупные международные тендеры. Мы не можем вывозить через морские порты, страховка не покрывает "большую Одессу", - объясняет заместитель исполнительного директора СМПУ Дмитрий Стриховский.

Что дальше

В конце июня Украина и ЕС договорились пересмотреть условия торговли. По данным Reuters, для сливочного масла и сухого обезжиренного молока квоты планируют увеличить до самого высокого уровня за последние годы.

Участники индустрии надеются, что объемы разрешенного экспорта вырастут в два-три раза. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что Украина договорилась об увеличении квот на агросектор, в частности для сухого молока и масла на 308% и 233%, или 20 тысяч тонн в год для СЗМ и почти 10 тысяч тонн для масла.

Обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 товарных позиций и требует одобрения квалифицированным большинством стран-членов ЕС. Соглашение касается не только набела, а всех чувствительных украинских товаров.

Это означает, что голосование за нее может длиться дольше, в частности, что касается согласования всех позиций с членами ЕС. Даже в случае принятия значительного расширения квот, они все равно будут ограничивать развитие отрасли. Перерабатывающие предприятия вынуждены будут планировать производство, ориентируясь на предельные объемы разрешенного экспорта, а это будет тормозить развитие сектора.

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Если решение примут до середины августа, это облегчит ситуацию на рынке. Если в августе решения не будет, то поставки по ключевым позициям остановится до пересмотра квот или до начала 2026 года.

Производители молочной продукции вынуждены будут работать на склад, рынки будут потеряны, а проекты развития поставлены на паузу. Это может запустить волну увольнений, привести к потере квалифицированных кадров, падению объемов производства и нарушению налаженных производственно-логистических цепочек.

Падение объемов производства будет означать сокращение поступлений в государственный бюджет, а потеря части экспортной выручки усилит давление на курс гривны.