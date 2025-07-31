Минимум за всю историю: перевозка грузов "Укрзализныцей" упала

В первом полугодии 2025 года Укрзализныця перевезла 79,6 млн тонн грузов - это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает гендиректор компании Александр Перцовский.

По его словам, при такой динамике за год будет перевезено лишь половину от объемов довоенного 2021 года.

Перцовский подчеркнул, что нынешняя нагрузка - самая низкая в истории железной дороги, и это серьезно влияет на способность компании удерживать себя, ведь именно грузовые перевозки всегда были главным источником доходов.

Больше всего упали объемы перевозки угля и зерна. Зато незначительно выросли объемы перевозки цемента и стройматериалов. Экспорт сократился на 13,5%, внутренние перевозки - на 11,7%. Только импорт вырос - на 5,4%. Транзитные грузы почти исчезли.

Напомним:

Процедуры контрактирования, дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для "Укрзализныци", завершены.

АО "Укрзализныця" планирует в 2025-м сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к хищению 15 млн грн АО "Укрзализныця" во время публичных закупок красок и линолеума.