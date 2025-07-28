Правительство похвасталось, что ускорило восстановление электро- и газотранспортной инфраструктуры

Кабинет министров Украины упростил процедуры восстановления элементов газотранспортной системы и линий электропередач.

Об этом сообщило Министерство энергетики.

"Таким образом компании смогут быстрее реализовать проекты по строительству и реконструкции элементов газотранспортной системы, в частности специальных перемычек для реверсных поставок газа", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, будут упрощены условия для строительства новых линий электропередач, особенно в прифронтовых регионах, - для обеспечения быстрого восстановления и надежного снабжения электроэнергии потребителям.

"Правительство приняло стратегическое решение, направленное на усиление устойчивости энергетической системы Украины в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду. Такой шаг позволит быстро восстанавливать поврежденные войной линии электропередачи и строить новые, особенно в прифронтовых зонах", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, указанное решение также значительно сократит сроки подготовки и реализации технических решений, направленных на усиление надежности и гибкости системы транспортировки природного газа.

Напомним:

За первое полугодие 2025 года операторы системы распределения отремонтировали более 14,4 тыс км трасс воздушных линий электропередачи.