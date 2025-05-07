Temu и Shein резко потеряли продажи в США – сработали пошлины Трампа

Интернет-ритейлеры Shein и Temu испытали двузначное падение продаж за неделю после того, как розничные цены пошли вверх из-за роста пошлин в США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, с 25 апреля по 1 мая продажи Shein в США упали на 23% по сравнению с предыдущей неделей, когда еще не было повышения цен.

Продажи Temu за этот же период сократились на 17%. Это резкое падение контрастирует со всплеском продаж в марте и в начале апреля, когда потребители запасались товарами.

Это падение продаж стало одной из первых реакций американских потребителей на повышение цен, вызванное решением Трампа отменить так называемую "льготу de minimis", которую Temu и Shein долгое время использовали для беспошлинных поставок мелких посылок из Китая в США.

Существует риск дальнейшего роста цен и для крупных американских ритейлеров. Компании вроде Walmart Inc. и Target Corp. пока не повышали цены, однако некоторые китайские поставщики уже заявили, что не будут покрывать стоимость пошлин.

Temu и Shein сильно зависят от китайской цепи поставок. Обе компании повысили цены с 25 апреля, когда их операционные расходы резко выросли из-за новых пошлин.

Temu почти полностью переложила новые пошлины Трампа на американских потребителей в отношении товаров , поставляемых напрямую из Китая - цены некоторых из них почти удвоились.

Средняя цена 100 самых популярных товаров Shein в категории красоты и здоровья более чем удвоилась по сравнению с 15 апреля, когда Bloomberg начал ежедневное отслеживание сотен цен. В категории игрушек и игр средняя цена выросла более чем на 60%, на товары для дома и кухни - почти на 40%, а на женскую одежду - на 10%.

Напомним:

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, которая базировалась на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.