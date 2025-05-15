Крупнейшая сеть супермаркетов мира повысит цены – из-за пошлин Трампа

Walmart - крупнейший ритейлер мира - предупредил, что вынужден будет повысить цены уже в конце мая из-за высоких расходов от таможенной войны Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции компании прибавили 0,5% на дорыночных торгах. За последний год их стоимость выросла более чем на 60%.

В четверг Walmart стал очередной компанией, которая воздержалась от прогноза прибыли на второй квартал - из-за неопределенности вокруг тарифной политики Дональда Трампа , которая дестабилизирует мировую торговлю.

По словам финансового директора Walmart Джона Дэвида Рейни, американцы начнут ощущать повышение цен в конце мая, а уж точно - в июне.

Аналитики считают, что Walmart может временно смягчить последствия, оказывая давление на поставщиков и повышая эффективность, но надолго этого не хватит.

"Вероятно, мы увидим некоторое сокращение спроса из-за пошлин, но полного провала не будет", - сказал главный экономист Annex Wealth Management Брайан Джейкобсен.

Аналитик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман считает, что Walmart имеет больше возможностей для маневра, поскольку предлагает широкий ассортимент товаров. Это позволит распределить рост цен так, чтобы он был менее ощутимым для потребителей.

"Мне кажется, Walmart справится с пошлинами лучше, чем почтилюбой другой ритейлер, и сможет сохранить стабильную прибыль", - отметил Фельдман.

В четверг крупнейший ритейлер США подтвердил годовой прогноз на 2026 финансовый год. Компания по-прежнему ожидает , что скорректированная прибыль на акцию составит$2,50-2,60, а годовой объем продаж вырастет на3-4%.

Джейкобсен отметил, что решение Walmart не предоставлять прогноз на второй квартал является логичным. Его радует, что компания при этом не отказалась от полного годового прогноза. Он считает, что влияние пошлин в долгосрочной перспективе может сбалансироваться.

Справка. Walmart Inc. - американская транснациональная компания, которая владеет крупнейшей в мире сетью супермаркетов, гипермаркетов и магазинов формата "дискаунтер".

Напомним:

Интернет-ритейлеры Shein и Temu испытали двузначное падение продаж за неделю после того, как розничные цены пошли вверх из-за роста пошлин в США.

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, которая базировалась на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.