Правительство выделило дополнительные деньги на "еВідновлення"

Правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн финансирования для государственной программы "еВідновлення".

Об этом сообщает премьер-министр Юлия Свириденко.

Из этой суммы почти 1,3 млрд грн направят на жилищные сертификаты для покупки жилья вместо разрушенного, которыми смогут воспользоваться 839 человек.

Еще 335 млн грн пойдут на восстановление домов на собственной земле для 152 семей.

Министерство развития общин и территорий заслушает отчеты регионов по темпам восстановления жилого фонда и с фокусом на ускорение процесса восстановления.