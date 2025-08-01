Абсолютно сублимированная еда: как "Харчі" строили успешный бизнес, но потеряли все

Лет десять назад, когда автор этих строк начинала ходить в горы, то носила сырые продукты для приготовления пищи. На каждого участника похода приходилось три килограмма еды. Еще столько же - на снаряжение и кухонный инвентарь.

Во время похода на длительное время ощущается каждый грамм, а еда и инвентарь "борются" за место в рюкзаке, выталкивая из него другие вещи. Автор пыталась сушить овощи в духовке, из-за чего нередко приходилось есть суп из "резиновой" картошки.

Однако со временем еда перестала быть обузой. Оказалось, что рацион на одного человека может поместиться в верхний клапан рюкзака, а вес одной порции снизился до нескольких сотен граммов. Этим спасительным решением стали сушеные продукты и сублиматы.

"Харчи" - это украинский производитель сушеных и сублимированных готовых блюд, которые пользуются популярностью среди туристов и военных. Во время атаки на Киев 17 июня 2025 года россияне уничтожили все производственные мощности компании.

По словам основателя и владельца "Харчей" Станислава Стародубцева, "сгорело абсолютно все", а убытки достигают 2 млн долл. "Экономическая правда" рассказывает историю становления компании, которая не опускает руки и продолжает работать.

От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает крупный бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЭП разделяет принципы, которыми руководствуются предприниматели в стремлении к росту, поэтому редакция делится их интересными историями. Эти истории - не о потрясающем успехе и большом состоянии. Эти истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.

Сначала помогли конкурентам, а потом "сделали" себя

Бизнес с продуктами питания для Станислава не является чем-то новым. С начала 2000-х его компания Jasmin фасовала сухофрукты и орехи, продавала их в магазины. Такая продукция пользовалась спросом среди различных производителей, например, мюсли, поэтому на определенном этапе у него возникла идея делать именно ингредиенты. В этом направлении компания работала длительное время, придумывая новые продукты.

В 2013 году, когда начался Евромайдан, а затем пришла и война, предприниматель искал, как помочь армии. "На тот момент наша армия не имела ничего. Все предприниматели, кто в каком профиле работал, начали думать, что делать. И мы тоже. Мы изготавливали ингредиенты. У нас были налажены поставки в другие компании, но также постоянно были остатки продуктов", - вспоминает Станислав.

Так пришла идея делать новый продукт - банановую кашу. Сделали сайт, группу в Facebook и начали фасовать кашу в обычные пакеты.

Как выглядели первые сушеные каши

"Мировой рынок большой, есть разные продукты, но банановой каши не было. Ингредиенты обычные, но каша получилась полезная, легкая и очень питательная", - говорит Стародубцев.

Новый продукт начали привозить волонтерам. "Они забирали, а я привозил еще и еще, отдал им две-три тонны. Потом мне начали давать какие-то деньги. Дальше появился запрос на что-то другое", - рассказывает Станислав. Так появились гречневая каша с говядиной, а затем - рисовая каша со свининой и овсянка с изюмом.

Как выглядели первые сушеные каши

Далее компания пробовала делать сухпайки - индивидуальные пакеты, в которых был весь ассортимент каш, чай или кофе. С таким набором Станислав пришел в Минобороны, но там ему отказали, потому что "эти пакеты не выдержат минометный обстрел".

"Мы поняли, что там мы никому не нужны, но у нас есть дело и мы будем работать. Ты становишься популярным тогда, когда у тебя есть потребители, которые ценят твою еду и тебя. Прежде всего нужно завоевать их любовь", - говорит предприниматель.

Дойдя до высокого уровня продаж, Станислав понял, что это интересная идея с точки зрения бизнеса, ведь на украинском рынке еще не было аналогов.

По словам Стародубцева, в 2016 году к нему обратился парень, который работал с магазином туристического снаряжения Gorgany и хотел запустить собственный продуктовый бренд Їdlo. Он искал кого-то, кто сможет делать для них такие продукты.

"Мы не особо сотрудничали с туристическими магазинами, потому что у нас хорошо шли продажи через интернет, еда пользовалась спросом среди военных. Так началось сотрудничество с Їdlo. Они предоставляли дой-паки - трехслойные пакеты, которые можно ставить вертикально с готовой едой, а мы делали продукцию", - вспоминает Станислав.

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По соглашению, предприниматель передал в управление сайт, страницу в соцсетях и не мог продавать продукцию еще кому-то. Такое сотрудничество длилось недолго.

"В 2017 году пришли люди из ЇԁІо и сказали: "Мы разрываем договор". Для меня это было как кирпичом по голове, ведь мы полностью ориентировались только на них. Все права отдали и не планировали ничего другого", - вспоминает Стародубцев. После этого он решил создать собственный бренд. Так в 2017 году появились "Харчи".

Что такое сублиматы и "с чем их едят"

"Харчи" начали выпускать продукцию в дой-паках под собственной маркой. Особенность такой упаковки позволяет легко приготовить и потреблять пищу: в дой-паки нужно залить кипяток, далее блюдо настаивается 20 минут и готово к употреблению. Впоследствии появилась упаковка с отверстиями для пальцев. По словам владельца бизнеса, такого никто раньше не делал, поэтому эту упаковку даже запатентовали.

Дой-пак с отверстиями для пальцев

Часто сублимированными продуктами называют и сушеные блюда, но с технической точки зрения это неправильно. Цель одна - высушить продукты, но подход другой. Сушёные продукты - те, из которых воду испарили теплом, например, высушили в обычной духовке или под солнцем. Из сублимированных продуктов воду убирают холодом: продукт замораживают, затем помещают в вакуум и дальше испаряют влагу.

То есть сублимация - это процесс превращения льда в пар, минуя жидкое состояние.

"Во время теплового высушивания оболочка клеток рвется. Продукт сохраняет полезные свойства, но теряет запах. При сублимации это свойство сохраняется, потому что оболочка не рвется, а сжимается. Затем, добавив воду, она возвращается в привычное состояние. То есть клетка как бы мумифицируется", - объясняет Стародубцев.

Как происходит этот процесс? В морозильную камеру, которая стоит в большой вакуумной камере, при температуре -50-60 градусов Цельсия на противень выкладывают продукты. Процесс занимает более 24 часов в зависимости от продукта: чем больше в нем влаги - тем дольше. Каждый продукт надо сублимировать отдельно в готовом виде. То есть сначала варят борщ или кашу, затем разделяют их на компоненты и сублимируют.

Сублимационные машины Фото prom.ua

Сейчас это самая современная технология сублимации продуктов, говорит Станислав. Одна сублимационная машина стоит 150-200 тыс. долл. "Харчи" имели две установки.

Срок хранения сублимированной пищи составляет 5-20 лет в зависимости от условий хранения. Сушеные продукты обычно хранят от полугода до двух лет. Такое преимущество сублиматов сказывается на их цене. Например, сублимированный борщ стоит 190 грн, а тот же борщ, приготовленный из высушенных продуктов, - всего 85 грн.

От продаж на собственном сайте до Amazon

В отличие от Украины, на западных рынках сублимированные продукты продаются давно. "На нашем рынке мы первые начали этим не заниматься", - говорит Станислав.

В 2017 году, после появления собственного бренда, компания производила только сушеную продукцию. Впоследствии начали экспериментировать с сублимированным горошком и кукурузой, которые покупали у других компаний. Когда поняли, что людям такой продукт нравится, решили покупать собственное оборудование. Первую установку приобрели в 2020 году, вторую - через год. В 2020-м появились и первые полностью сублимированные блюда, а новую серию XL (большая порция) запустили в 2025 году.

Сублимированные блюда Фото компании "Харчи"

"Первым блюдом был сублимированный омлет. Потом в качестве дополнений появились отдельные продукты: сметана, лук, чеснок", - вспоминает владелец "Харчей".

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Людей в компании немного: до десяти. Это технологический бизнес и владелец отдал предпочтение автоматизации: маркировку, упаковку и уборку поручили технике. Люди же работают "как на обычной кухне". В 2025 году "Харчи" имели 60 видов продукции: сублиматы (от 179 грн), блюда (от 75 грн), овсяные батончики (35 грн).

Сублимированный борщ Фото компании "Харчи"

Невысокую стоимость продукции Стародубцев объясняет недорогим качественным зарубежным материалом для упаковки и наличием собственных ингредиентов (кроме специй).

Сначала продукцию продавали через собственный сайт, а со временем привлекли магазины и маркетплейсы. В 2020 году "Харчи" начали дистрибуцию продуктов на Amazon.

"Amazon - это начальный путь к развитию компании. Если вы неизвестная компания, то вас никто не будет продавать. Чтобы покупатели другой страны о вас узнали, нужно, чтобы они увидели вас в маркетплейсе. Если они начнут там покупать, то вы сможете заинтересовать и дистрибьюторскую компанию", - говорит Станислав.

По его словам, Amazon когда-то купила компанию, которая производит сублимированные продукты, и с продаж только этого товара получает 600 тыс. евро в год. Поэтому, говорит владелец "Харчей", у его компании тоже есть большой потенциал. Однако после начала большой войны работу с Amazon остановили, потому что возник большой спрос в Украине.

Половину продаж компания делала через собственный сайт, еще 35% - через физические магазины, остальное - через маркетплейсы. "Большие туристические магазины хотят продавать свою продукцию, поэтому маленькие бренды не могут к ним пробиться", - говорит Станислав. "Харчи" сотрудничали с магазинами "Ибис" и "Баллистика".

Продукцию также продают в латвийском магазине Go Hike, где еда стоит в несколько раз дороже, чем в Украине. Гречку со свининой и овощами там продают за 4,7 евро (230 грн), а в Украине - за 86 грн. По словам Стародубцева, ежегодно компания увеличивала объемы продаж на 40-50%, а годовой оборот достигал 15 млн грн.

Как один российский дрон все уничтожил

Здание в Киеве на 800 кв. м Станислав приобрел в 2008 году. Кроме производства, там был склад товаров. "Помещение было сделано самостоятельно с нуля. Мы приобрели "рухлядь" и довели ее до хорошего вида", - вспоминает владелец.

В ночь на 17 июня Киев подвергся очередной российской атаке. Один из дронов прилетел в здание "Харчей" и уничтожил все. "Я вышел из офиса в 22:30, а через несколько часов все взорвалось. Прилетел термобарический дрон: сначала проникает газ, потом поджигает и все взрывается", - рассказывает Стародубцев. Убытки он оценивает в 2 млн долл.

Ища новое здание, владелец "Харчей" столкнулся с проблемой: "Звоню во Львов в компанию, которая занимается недвижимостью. Первое, что спрашивают, не занимаюсь ли я военным направлением. Мол, таких арендаторов брать боятся".

Средства, которые отложили на масштабирование бизнеса и новый проект, теперь пойдут на восстановление части мощностей. По словам Стародубцева, сначала компания сможет возобновить производство сушеных блюд и овсяных батончиков. "Харчи" уже начали делать три позиции. Запустить производство сублиматов будет сложнее, ведь оборудование собирают на заказ, а это не только деньги, но и время.

"Харчи" после вражеской атаки Фото компании "Харчи"

Сублиматы смогут вернуть за два-три месяца. "Я делал еду для людей, а не под нужды маркетинга. На производстве была обычная кухня, как в ресторане, поэтому нужны плиты, духовки, котлы. Далее - тепловая сушка", - отмечает предприниматель.

В его ситуации может оказаться каждый. Бизнесам нужно это понимать, объединяться и помогать друг другу. "Сейчас я больше помощи и сочувствия получаю именно от людей, а не от бизнесов", - заключает Стародубцев.

Поддержать Станислава Стародубцева и его бизнес можно донатом или приобретя его продукцию.