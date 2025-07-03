Жатва под давлением войны и погоды: как засуха повлияла на урожайность на юге

Аграрии с засушливого юга бьют тревогу: погода уничтожает посевы. В какой помощи нуждаются фермеры и соберет ли Украина достаточно озимых для собственных нужд?

В июне в Украине начали собирать урожай озимых пшеницы, ячменя, гороха и рапса. Первыми в поля вышли аграрии южных регионов. К концу июня в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях удалось собрать более 188 тыс. тонн зернас 74,3 тыс. га земель, говорится в данных Министерства аграрной политики и продовольствия. Всего в Украине озимыми культурами засеяно более 6 млн га.

В 2025 году наряду с военными рисками настоящим испытанием для агросектора стала неблагоприятная погода. Из-за нее потери урожая фермеров деоккупированной Херсонщины достигли 1 млрд грн. Повлияет ли это на продовольственную безопасность страны и какую поддержку хотят и могут получить от государства пострадавшие?

Ухудшение прогнозов

В 2025 годуваловой сбор озимых зерновых культур в стране ожидается на уровне 22 млн тонн, прогнозирует Институт аграрной экономики. Это на 9% меньше, чем в 2024-м. Озимой пшеницы соберут около 19 млн тонн, ячменя - 2 млн тонн, ржи - более 220 тыс. тонн. Урожай озимого рапса прогнозируется на уровне 3,3 млн тонн.

Эксперты считают, что урожай озимой пшеницы снизится более чем на 8%, рапса - на 7%, ячменя - на 16-17%. В то же время ожидается, что объемы сбора ржи вырастут на 2%. "Этих объемов достаточно, чтобы обеспечить собственные потребности и удержать экспортный потенциал страны на достаточном уровне", - отмечают в институте.

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В феврале прогноз ученых был более оптимистичным. Тогда они предполагали, что валовой сбор озимых культур составит 23 млн тонн, то есть лишь на 7% меньше, чем в 2024 году. Не последнюю роль в ухудшении прогноза сыграла погода.

"Было много аномальных событий, которые не способствовали формированию высоких показателей урожайности: засуха осенью, недостаточное увлажнение и морозы весной, которые повредили более чувствительные культуры, в частности рапс", - говорит руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

По ее словам, в мае ситуация улучшилась, в частности увеличилось количество влаги. В комбинации с отсутствием жары это дало возможность накопить необходимый уровень влаги. К сожалению, такое положение почти не касается юга Украины, где дождей было меньше. Соответственно, там посевы страдают больше, подчеркнула Литвин.

Потери на Херсонщине

Ситуация на полях в деоккупированных районах Херсонщины критическая. По данным Всеукраинского аграрного совета, потери урожая зафиксированы на площади более 55 тыс. га, что в денежном эквиваленте превышает 1 млрд грн.

В водовороте неблагоприятных событий оказались земли Игоря Йосипенко, руководителя предприятия "Злато Таврии", что в Бериславском районе на Херсонщине.

"Наше хозяйство понесло существенные потери, вызванные длительными природными аномалиями: весенними заморозками, критической засухой и дефицитом почвенной влаги. Эти факторы усилились на фоне ограниченного доступа к орошению в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции", - рассказывает Йосипенко.

По словам агрария, на землях предприятия в целом уничтожено более 1 900 га ранних зерновых и масличных культур - 30% от общего объема посевов озимых. В частности, погибли почти 200 га ячменя, 1 400 га пшеницы и 300 га рапса.

Не обошла непогода и угодья херсонского предприятия "Берегиня" Виктора Деркача. Компания выращивает озимую пшеницу, подсолнечник, озимый и яровой ячмень, рапс, а в этом году добавили в севооборот горох и лен. Фермер рассказывает, что в этом сезоне засеяли 1 600 га пшеницы, по 150 га ячменя и гороха. Однако засуха и весенние заморозки уничтожили 30% посевов, другие угодья пострадали на 50-60%.

"Несколько в лучшем состоянии паровые участки, где ничего не выращивалось после разминирования. Мы ожидали собрать там 50-60 центнеров зерна с гектара, а будем иметь только 30-35 центнеров", - рассказывает Деркач.

По его словам, потери озимой пшеницы составляют 12-15 тыс. грн на гектар в зависимости от того, какие удобрения и семена использовались. Убытки ячменя составляют 10-12 тыс. грн на гектар, гороха - 10 тыс. грн.

"Назревает еще одна проблема: в мае и июне у нас почти не было дождя. Хорошо, что нет критических температур, но все равно влага в почве отсутствует. Из-за этого страдают посевы подсолнечника и ярового ячменя", - подчеркнул аграрий.

Что делать

Учитывая критичность ситуации 20 аграрных ассоциаций обратились к правительству за поддержкой в виде выплат на гектар. В Минагрополитики ответили, что в госбюджете на это нет средств, но аграриям доступна программа льготного кредитования "5-7-9%". Она действует и для бизнеса на прифронтовых территориях.

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Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что он поставил задачу Минагрополитики разработать механизм компенсации для аграриев, которые самостоятельно восстанавливают мелиоративные системы, по примеру компенсации за разминирование.

Несмотря на сложности, агросектор Херсонщины не опускает рук. "Мы уже готовимся к севу 2025-2026, который стартует менее чем через два месяца. Как и чем сеять - вопрос открытый, но мы уверены: будем сеять", - резюмировал Йосипенко.