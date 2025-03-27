Хлеб и к хлебу. Что сеют аграрии и с какими проблемами сталкиваются

Войны, эпидемии и изменение климата не мешают аграриям - в марте они начали сев. Будет ли удачным сезон 2025 года?

Весенний сев в Украине начался. По данным Минагрополитики, до 20 марта аграрии 19 областей засеяли 250,4 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Первыми начали сезон сева фермеры Николаевщины и Одесской области. По темпам работ Николаевская область - лидер. Фермеры региона засеяли пшеницей, ячменем, горохом и овсом 43 тыс. га, что составляет 17% от всех засеянных площадей.

В 2024 году весенний сев начался несколько раньше. Тогда в конце февраля фермеры четырех областей уже выполняли полевые работы. Среди яровых культур преобладали масличные (7,2 млн га), зерновые и зернобобовые (почти 5,6 млн га).

Какие культуры в приоритете в текущем сезоне и что затрудняет сев?

Что сеют в Украине в этом году

Площади сева яровых культур вместе с озимыми пшеницей, ячменем и рапсом в текущем сезоне могут остаться на уровне 2024 года и составить 19 млн га, прогнозируют в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ). Ожидается, что наибольшую площадь займет подсолнечник - 5,1 млн га, что на 4% больше, чем в прошлом году.

"Из-за сложных погодных условий в 2024 году на рынке наблюдается дефицит семян подсолнечника, что привело к росту цен. Частично перекрыть недостаток планируют в этом году", - пояснила руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин.

Следующая в приоритете - пшеница, преимущественно озимая. Ее площади составляют около 4,8 млн га, что на 2% меньше показателя предыдущего года. Это сокращение Литвин связывает с недостаточным количеством влаги при осеннем севе.

Площади под кукурузой вырастут на 10% до 4,4 млн га. "Причина роста - восстановление цен на эту культуру в 2024 году благодаря налаживанию экспорта и отсутствию переходных остатков, которые дополнительно давили на цену", - объясняет Литвин.

Сои в 2024 году посеяли значительно больше из-за ее высокой рентабельности по сравнению с другими культурами. Сейчас ее посеют на 12% меньше. "Два года подряд соя была едва ли не единственной прибыльной культурой. В 2024 году цены снизились, поэтому ожидаем возвращения площадей к привычным показателям", - отмечает аналитик УКАБ.

Площади под ячменем не изменятся - 1,4 млн га. Под рапсом - сократятся на 15% из-за нехватки влаги в почве во время осеннего сева. Его засеяли 1,1 млн га.

Вызовы для аграриев

Если в течение первых двух лет большой войны главной преградой для фермеров были последствия боев, то в 2024 году злую шутку с аграриями сыграла погода. Засуха стала едва ли не самым тяжелым вызовом. Похоже, эта проблема останется с ними и в этом году. Из-за засухи может ухудшиться качество урожая и уменьшиться его объем.

"Кроме экономических, политических и военных факторов, определяющим является природный фактор. Отсутствие достаточного количества влаги в почве осенью и недостаточное количество дождя и снега зимой привели к трудностям с севом", - говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, больше всего эту проблему испытывают аграрии в юго-восточных регионах Украины.

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Вызовом военного времени остается нехватка работников из-за мобилизации и миграции. Как отметил гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, эта проблема усиливается. По оценке Марчука, сектору не хватает 1 млн работников. Угрозой может стать и подорожание перевозок по железной дороге.

"Сейчас идут переговоры по повышению тарифов на перевозку по железной дороге. УЗ хочет увеличить тариф на 37%. Если вырастут расходы на перевозку, то аграрии не смогут аккумулировать эти средства в своих хозяйствах. Получается, то, что ты должен был заработать, придется потратить на логистику", - говорит Марчук.

Расходы на весенний сев (семена, удобрения, топливо, логистика) выросли на 15%, добавляет он. По подсчетам Коваля, кампания будет стоить аграриям 200 млрд грн.

Потери сектора из-за войны

Из-за большой войны Украина потеряла более 20% сельхозземель, констатировал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. "В урожайный 2021 год мы вырастили 106 миллионов тонн зерновых и технических сельскохозяйственных культур. 2024 год мы закончили с показателем 77 миллионов тонн", - сказал он.

По словам министра, из-за большой войны прямые и косвенные убытки агросектора за три года оцениваются 80 млрд долл. Сюда входят нарушение логистики, рекультивация, разминирование или потеря земель, подорожание удобрений и горючего.

Прямые убытки отрасли составляют 11,2 млрд долл. Наибольшую долю занимают разрушенные и поврежденные сельскохозяйственная техника и оборудование - 6,5 млрд долл. (58% от всех прямых убытков), зернохранилища - 1,9 млрд долл. (17%), уничтоженная или украденная оккупантами произведенная продукция - 1,9 млрд долл. По сравнению с оценкой 2024 года прямые убытки уже выросли на 1 млрд долл. или на 9%.