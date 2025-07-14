Россия так и не научилась делать электронику для своих самолетов

Российским авиастроителям не удалось создать аналоги иностранных подшипников и электронной компонентной базы для самолетов.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Наши подшипники даже близко не стоят с теми, которые нужны нашей промышленности... Вторая болевая точка - электронная компонентная база", - цитирует издание гендиректора "Аэрокомпозита" Анатолия Гайданского. Компания разрабатывает детали для российских пассажирских лайнеров МС-21.

По словам Гайданского, из-за санкций и отсутствия собственных компетенций российские производители вынуждены прибегать к помощи "дружественных" стран. "Да, внутри мы используем некоторое количество компонентов иностранных, но само проектирование систем, сертификация - это все российское", - уточнил он.

Гайданский добавил, что создание собственного самолета стало "большим вызовом" для России, поскольку наработки советского авиастроения были утрачены еще в 1990-е годы, а сами технологии ушли далеко вперед.

По его словам, проблемы в отрасли усугубляются кадровым дефицитом - уровень подготовки инженеров за последние годы стал ниже.

В январе глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о шестом переносе старта серийного производства самолета МС-21 - на этот раз на 2026 год, напоминает The Moscow Times. При чем серийное производство россияне собирались запустить в 2016 году

В 2025-м конвейер наладить не удастся, поскольку еще не были проведены все сертификационные испытания.

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, первые девять МС-21 должны были передать авиакомпаниям еще в сентябре-декабре 2025 года. В 2026-м перевозчики могли рассчитывать на 31 самолет, а всего до 2030 года включительно им обещали 270. Изначально серийное производство МС-21 собирались запустить в 2016 году.

"Разработкой "преемника" Ту-154 занимается ПАО "Яковлев", входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, структура "Ростеха"). Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения санкций за вторжение России в Украину иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости импортозамещения систем и комплектующих", - говорится в публикации.

"В декабре стало известно, что план выпуска двигателей для МС-21 был урезан. Новая версия предусматривает, что в 2025 году будет произведено семь ПД-14, а в 2026 году - 28, тогда как в предыдущей эти цифры были в разы выше: 30 и 48 ПД-14 соответственно", - отмечает издание.

Напомним:

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