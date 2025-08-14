Профильная ассоциация просит власть возобновить перевалку удобрений в портах

Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЭУ) обратилась в органы власти с просьбой пересмотреть условия запрета на перевалку аммиачных и других грузов в украинских портах.

Об этом говорится в письме, которое есть в распоряжении ЭП.

Профессиональное объединение экспедиторов и логистических операторов, обращается "о наличии достаточности оснований запрета захода судов в порты Украины с грузами веществ на основе аммиака и удобрений, проведения с ними погрузочно/погрузочных операций и хранения на территории портов".

Совместным приказом Командования ВМС ВСУ и Одесской областной военной администрации от 18.07.2025 г. № 113/18 установлен особый режим движения морских судов.

Он предусматривает ограничение перевалки и транспортировки грузов, содержащих аммиакосодержащие вещества и запрет на заход судов, осуществляющих перевозки взрывоопасных грузов во внутренние воды Украины в пределах Одесской области.

Запрет установлен на основании Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и постановления КМУ от 10.12.2003 г. №1917-17 "Об утверждении порядка обеспечения безопасности плавания судов в случае возникновения угрозы судоходству и в особый период".

"Установленные ограничения не содержат информацию о классе опасности грузов, классификации грузов с различным содержанием аммиака, что влияет на уровень угрозы и классы опасности, не учитывают различные способы обработки и перевалки, различные виды грузов и другие категории, которые могут снизить уровень угрозы", - говорится в письме.

"Товары, содержащие аммиак, классифицируются по различным категориям опасности, и не все из них относятся к взрывоопасным грузам", - подчеркивает ассоциация.

"Введение общих ограничений в отношении всех товаров с содержанием аммиака без учета их класса и уровня потенциальной опасности является непропорциональным и не отвечает интересам государства и бизнеса", - говорится в письме.

"По нашему убеждению, указанные вопросы должны быть решены и согласованы с Министерством инфраструктуры, Минэкономики, другими органами и предприятиями, которые наделены законодательством контролем и ответственностью за безопасность судоходства", - пишет АМЭУ.

Как отмечает АМЭУ, приказ имеет следствием изменение цепей поставок определенных групп товаров, увеличение сроков доставки, уменьшение грузопотока и подорожание логистики.

"Украинские фермеры могут недополучить урожай уже в следующем сезоне, поскольку не будут иметь достаточного финансирования для закупки удобрений по причинам их высокой стоимости (экономическая нецелесообразность)", - отмечает ассоциация.

По данным членских компаний АМЭУ, подорожание логистики может достигать 70 долл. США за 1 тонну селитры, то есть убытки бизнеса составляют более 28 млн. долл. США, что в свою очередь превышает 1 млрд. грн. для украинских предпринимателей.

Ассоциация также прогнозирует, что морская отрасль недополучает поступления от портовых сборов ориентировочно в сумме около 2 млн долл.

"На терминалах портов Дуная сейчас наблюдается кризис грузопотока, объемы грузопотока упали в 5-6 раз за последний год, а доля зерновых украинского происхождения не превышает 5% от общего грузопотока", - говорится в сообщении.

АМЭУ отмечает, что украинские терминалы на Дунае "могли бы полностью решить фактор безопасности перевалки аммиачной селитры из-за своей удаленности от жилых кварталов и населенных пунктов, при условии выгрузки в дневное время и использования прямого метода (судно, баржа - транспортное средство) с вывозом за пределы терминалов".

Также ассоциация предлагает в случае опасности отводить суда или баржи на румынскую сторону Дуная. Как отмечают участники рынка, речь идет о расстоянии 500-800 м в течение 30 минут после объявления угрозы движения вражеских дронов в сторону Измаильского района.

АМЭУ считает, что такие действия позволят избежать опасности, ведь время полета дронов от АЧМ до предложенного для перевалки участка - не менее 40 минут.

Ассоциация убеждена, что такой вариант перевалки удобрений представляет не большую угрозу, чем транспортировка грузов по территории Украины по железной дороге после перевалки в портах ЕС.

"Враг активно начал атаковать, в том числе баллистическими ракетами. Или железнодорожные пути и перевозки в вагонах смогут гарантировать избежание возможного поражения опасных грузов на территории Украины?", - аргументирует АМЭУ.

АМЭУ предлагает рассмотреть возможность восстановления обработки грузов с содержанием аммиака и удобрений во всех портах Одесской области, с разграничением класса опасности, времени и способа обработки и установления особенностей их перевозки водными путями в условиях военного положения.

Ассоциация также просит внести предложения Министерству развития общин и территорий Украины о внесении изменений в технологические схемы работы портов, правила и положения о безопасности судоходства на морском и речном транспорте и т.д.

Письмо направлено, в частности, министру развития общин и территорий Алексею Кулебе и министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексею Соболеву.

Также оно адресовано председателю Одесской ОГА Олегу Киперу, Администрации морских портов Украины и командованию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним:

Компании-импортеры были вынуждены перенаправить суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния).

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в Одесской области двух российских агентов, которые готовили ракетный удар по хранилищу селитры в одном из морских портов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии Украина нарастила импорт удобрений на 25%. Всего было импортировано 1 млн 563 тыс тонн удобрений. За тот же период прошлого года импорт составил 1 млн 249 тыс тонн.

