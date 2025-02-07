100 миллионов тонн экспорта: Зеленский об успехах морского коридора

Украинский морской коридор за полтора года работы обеспечил перевозку 100 млн тонн грузов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"100 млн т грузов за полтора года работы коридора перевезено. 53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке охватил наш экспорт", - заявил Зеленский.

По его словам, несмотря на войну и постоянные атаки России на украинские порты, морской коридор продолжает работать. Президент подчеркнул, что этот результат ощутим не только для Украины, но и для других стран, которые потребляют продовольствие.

"Украина, защищая себя в этой войне, заботится и о глобальной продовольственной безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним:

За 11 месяцев работы украинского морского коридора, через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров.

Россия более 50 раз атаковала портовую инфраструктуру Украины за время полномасштабной войны, уничтожив и повредив более 280 объектов.