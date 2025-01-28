Бизнес призывает правительство изменить систему оповещения воздушных тревог

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру экономики и министру внутренних дел с предложением ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. То есть, которая бы охватывала районы с реальным риском, а не области полностью.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Отмечается, что остановки производства и работы компаний из-за воздушных тревог являются серьезным вызовом для бизнеса в Украине. Действующая система оповещения о воздушных тревогах охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и учреждения прекращать деятельность при каждой тревоге в регионе.

"Такой обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы даже если непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует", - говорится в сообщении.

По данным компаний, простои на предприятиях могут достигать до 50% рабочего времени. Это приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок.

"Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить оповещение только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов. В конце концов это улучшит стабильную работу предприятий, соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний", - отмечают в ЕБА.

Поэтому, ассоциация предлагает рассмотреть возможность введения таргетированной системы оповещения и наработать решение, которое сбалансированно учтет интересы бизнеса и безопасности общества.

Напомним:

Часть продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) растет три месяца подряд и в ноябре 2024 года достигла 11,8%, продемонстрировав самый высокий результат за последние полгода.