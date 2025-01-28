На базе государственной "Укрпочты" будет работать почтовый банк

Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам. Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Министерство развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпочте".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

"Таким образом создаем почтовый банк. "Укрпочта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, которые не пользуются цифровыми инструментами, новые возможности", - сказал глава правительства.

По его словам, таким образом государство в течение следующих 3-4 лет сэкономит до 5 млрд гривен.

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Напомним:

"Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с китайским маркетплейсом Temu.

В течение 1 квартала 2025 года "Укрпочта" планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и планирует доставлять более 90% посылок за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины..