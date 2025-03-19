С таким владельцем и врагов не надо: как Илон Маск уничтожает бизнес Tesla

Почему положение Tesla ухудшилось несмотря на то, что ее владелец стал таким влиятельным в Белом доме и имеет "броманс" с Трампом?

Потратив почти 300 млн долл. на предвыборную кампанию Дональда Трампа, Илон Маск стал фаворитом президента США и возглавил в новой администрации Департамент правительственной эффективности (DOGE).

DOGE проводит сокращение государственного аппарата, аргументируя это якобы выявлением "миллиардов долларов расточительства, мошенничества и злоупотреблений". Правда, весомых доказательств этих "злоупотреблений" команда Маска пока так и не предоставила.

Политическая ставка миллиардера на Трампа в краткосрочной перспективе сработала - состояние Маска превысило 300 млрд долл., а капитализация Tesla достигла 1 трлн долл. Однако со временем оценка Tesla стала неразрывно связана с политикой Маска. Его неоднозначные публичные заявления и динамичная политическая активность, беспрецедентная для руководителя компании такого масштаба, уже оказывают негативное влияние.

Акции Tesla стремительно падают. 10 марта они обвалились сразу на 15%. Это был худший день для компании на бирже со времен "ковидного" 2020 года. Причиной стало именно грубое вмешательство Маска в политическую жизнь США и Европы, а также планы Трампа по новым таможенным тарифам, которые могут ударить и по самой Tesla.

Президент США публично поддержал компанию (хотя ранее вообще не воспринимал электромобили), обустроив шоу-рум прямо возле Белого дома. На фоне протестов и актов вандализма в автосалонах он даже пригрозил, что будет считать насилие на локациях Tesla внутренним терроризмом.

Что случилось с Tesla

Победа Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года привела к стремительному росту капитализации Tesla и состояния Маска: так инвесторы наградили миллиардера за выигрышную политическую ставку. В середине декабря стоимость акции компании достигла рекордных 488 долл., а ее капитализация - 1,5 трлн долл., однако уже к началу марта 2025 года цены упали почти вдвое - до 226 долл., "абсорбировав" более 800 млрд долл. рыночной оценки.

Кроме поддержки ультраправых политиков, протестов против DOGE и неоднозначных заявлений и жестов Маска, самое простое объяснение - падение продаж Tesla на фоне растущей конкуренции. В прошлом году глобальные продажи компании упали на 1% при подъеме всего сектора на 25%. В США они снизились на 7%, а только за первые два месяца 2025 года - еще на 2%.

В Калифорнии, крупнейшем рынке сбыта Tesla в США, ее продажи упали почти на 8% в четвертом квартале 2024 года и на 12% за последний год. Слабые продажи компания демонстрирует не только в Соединенных Штатах.

В феврале в Испании они сократились на 10%, в Швеции - на 42%, во Франции - на 45%, в Норвегии и Дании - на 48%, в Португалии - на 53%, в Италии - на 55%, в Германии - на колоссальные 76%. В Австралии отчитались о падении количества регистраций автомобилей на 66%.

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Часть потенциальных покупателей ждут обновленной Model Y, но в ФРГ падение определила поддержка Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Агитация Маска помогла AfD занять второе место на парламентских выборах, но оттолкнула потенциальных покупателей. В августе 2024 года 31% опрошенных немцев рассматривали Tesla как свой следующий автомобиль. Сразу после инаугурации, на фоне скандала по поводу похожего на нацистский жеста Маска, этот показатель упал до 16%. Свежие мартовские опросы показывают, что только 3% немцев рассматривают приобретение Tesla.

Активная поддержка Маском ультраправой партии AfD обвалила спрос на Tesla в Германии Фото: AFP

"Еще слишком рано говорить о том, насколько этот спад будет постоянным из-за политической вовлеченности Маска. Однако, кажется маловероятным, что его связь с ультраправыми будет положительной для Tesla", - заявил директор лондонской консалтинговой компании AutoAnalysis Ян Генри.

В Китае, крупнейшем авторынке мира, Tesla также находится на полосе неудач: в феврале продажи упали на 49%. Более того, компания снижает продажи в течение последних пяти месяцев подряд, а активная политическая деятельность Маска может навредить еще больше.

Частично падение связано с временной приостановкой работы завода для размещения новой сборочной линии Model Y Juniper, но растущая конкуренция со стороны местных автопроизводителей, таких как BYD, оказывает все большее давление на Tesla.

Маск прямо не комментирует падение продаж, но на вопрос, как он управляет бизнесами параллельно с работой в DOGE, ответил:"С большим трудом".

Бизнесмен пожаловался, что работа в DOGE истощает его. В то же время миллиардера обвиняют в том, что он на самом деле использует свою новую должность для ослабления регулирования собственных компаний. Несмотря на критику и трудности с бизнесом Маск планирует остаться в DOGE еще на год.

Несмотря на протесты, критику и проблемы с Tesla, Маск не собирается уходить из DOGE Фото: Getty Images

Руководство Tesla в свою очередь настаивает, что падение продаж связано лишь с потребительской паузой накануне выхода обновленной Model Y.

Политика и не только

Одна из главных причин нынешних проблем Tesla - токсичность Маска. Неоднозначная работа DOGE с часто необоснованными сокращениями, нацистский жест и поддержка ультраправых вредят бренду. Разочарованные владельцы электромобилей продают свои машины или приклеивают эмблемы других брендов. Популярными стали наклейки "Я купил ее до того, как мы узнали, что Илон сошел с ума" или "Эта Tesla не поддерживает Маска".

Более того, по Америке и Евросоюзу распространяются протесты возле автосалонов Tesla с сожженными, разрисованными избитыми автомобилями. Расстрелянный шоу-рум в Орегоне, поджоги зарядных станций по Америке и автомобилей в Берлине - недовольство Маском растет.

Враждебность немцев к Маску растет - в Берлине сожгли 4 автомобиля Tesla Фото: Getty Images

На этом фоне внутри компании некоторые сотрудники и инвесторы выразили обеспокоенность тем, что Маск запятнал бренд. Некоторые из них считают, что для компании было бы лучше, если бы миллиардер ушел в отставку, пишет WP.

Впрочем, аналитики единодушны: причиной кризиса Tesla является не только токсичность ее гендиректора. Компанию критикуют за стареющий модельный ряд: в этом году Model X исполняется 10 лет, Model S - приближается к 15. Оба автомобиля получили лишь незначительные обновления с момента их первого запуска, хотя Маск пообещал обновления не позднее этого года.

Model 3 и Model Y, которые приносят основную часть доходов компании от продажи электромобилей, недавно обновили, но отставание в регулярных рестайлингах открыло окно возможностей для конкурентов.

Покупатели получили богатый выбор, поскольку на рынке появились более новые и дешевые модели от BYD, Hyundai, Kia, Honda и General Motors. Между тем единственной новой моделью Tesla, представленной за последние пять лет, является Cybertruck, которую отзывали семь раз с момента ее запуска.

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В течение многих лет Маск обещал создать доступный электромобиль по цене от 25 тыс. долл. Впервые он упомянул об этом еще в 2018 году, но впоследствии переключил внимание на Cybertruck, который после стартового ажиотажа превратился в провал. Маск прогнозировал, что Tesla будет продавать по 500 тыс пикапов в год, но в прошлом году компания реализовала лишь около 40 тысяч машин.

Тем временем, Kia и Volkswagen объявили о планах производства доступных электромобилей, а BYD Seagull стоимостью от 11 500 долл. стал бестселлером в Китае.

Маск же убежден, что будущее Tesla - за искусственным интеллектом, в частности, за роботакси и человекоподобными роботами. В октябре 2024 года он подверг сомнению собственную установку создавать доступные модели Tesla: "Я думаю, что иметь обычную модель за 25 тысяч долларов бессмысленно. Это было бы глупо. Это полностью противоречило бы тому, во что мы верим".

Миллиардер утверждает, что полностью автономные автомобили не за горами уже через десять лет. "Доход от человекоподобных роботов Optimus может превысить 10 триллионов долларов", - также обещает он.

Но пока Маск только обещает огромные прибыли от новых разработок, компания Waymo (принадлежит Alphabet) уже эксплуатирует на дорогах настоящие беспилотные автомобили, начав партнерство с Uber в Остине - городе, где Маск обещал запустить свой собственный проект роботакси уже этим летом.

По оценке The Verge, пока мало доказательств того, что Tesla находится на пороге того, что уже сделала Waymo. "Обещание, что все автомобили Tesla, построенные после 2016 года, будут иметь оборудование, необходимое для полного автономного вождения, оказалось абсолютно ложным. Против Tesla уже подали коллективный иск, в котором утверждается, что компания лгала о возможностях своих автомобилей", - подчеркивает издание.

В конце концов, после сопротивления инвесторов Маск все же заявил, что более дешевая Tesla снова в работе - только теперь на той же платформе, что и популярные Model 3 и Model Y. Только теперь на рынке опасаются, что новая модель уничтожит продажи Model 3 и Model Y, а не увеличит прибыль компании в целом.

Будущее Tesla

Поведение Маска чрезвычайно вредно для Tesla, считает директор Центрального автомобильного исследовательского института в Германии Фердинанд Дуденхоффер.

"Никто в Германии не хочет ассоциироваться с Илоном. Проблема компании в том, что Tesla и Маск почти неразрывно связаны", - признал он.

Часть сторонников Tesla начала открыто ставить под сомнение, сможет ли компания выйти из кризиса именно с Илоном Маском во главе. Акционеры пока не собираются увольнять его, особенно после того, как в прошлом году проголосовали за утверждение его многомиллиардного зарплатного пакета.

Однако эта поддержка была до DOGE, открытой агитации за ультраправых и обвала акций. Совет директоров Tesla уже чувствует давление: Робин Денхолм и Джеймс Мердок продали акций на миллионы долларов за последний месяц.

Важным фактором является и то, что Маск (по крайней мере пока) может рассчитывать на поддержку Трампа. "Я собираюсь купить новенькую Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, действительно великого американца. Почему он должен быть наказан за то, что вкладывает свои огромные навыки, чтобы помочь сделать Америку великой снова?", - написал 11 марта президент США после шоу-рума в Белом доме, расхваливая красную Tesla S.

Трамп публично поддержал Tesla, обустроив шоу-рум возле Белого дома, но для возвращения величия Tesla нужно гораздо больше Фото: Getty Images

Чтобы сделать Tesla "great again", понадобится гораздо больше, чем просто Tesla в президентском кортеже. "Нужна реальная приверженность к более доступным электромобилям. Нужен более серьезный и безопасный подход к беспилотным автомобилям. И может потребоваться смена руководства, чтобы вернуть компанию на правильный путь", - подчеркивает The Verge.

Часть аналитиков настроена оптимистично. Дэн Айвз из компании Wedbush Securities, который является давним сторонником Tesla, считает, что стоимость акций компании может вырасти до 550 долл. Такой прогноз он объяснил планами компании по созданию нового более дешевого автомобиля.

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Однако он все же признал негативное восприятие, созданное партнерством Маска с Трампом и работой DOGE, сравнив его со "слоном в комнате".

В то же время JP Morgan более пессимистично оценивает перспективы Tesla, предполагая, что стоимость акций Tesla может упасть до 135 долл., а рыночная оценка - до 400 млрд долл.

Автомобильный аналитик JPMorgan Райан Бринкман считает, что Маск отталкивает гораздо больше потенциальных покупателей, чем он получил их благодаря своей близости к Трампу в США и ультраправым в Европе.

"Сложно припомнить что-то подобное в истории автомобильной промышленности, когда бренд так быстро терял свою стоимость", - заявил Бринкман. Он вспомнил примеры последних лет в Китае, где Hyundai, Toyota и Nissan пострадали от бойкотов вследствие геополитической напряженности КНР с Южной Кореей и Японией. Но они были кратковременными и не имели такого международного масштаба, как сейчас у Tesla.

В JP Morgan считают, что скорость падения Tesla не имеет себе равных Фото: Getty Images

"Дальше многое зависит от обещаний Маска об удешевлении Tesla, платформе для автомобилей следующего поколения и реально работающей службе роботакси. Трамп может накупить сколько угодно Tesla, но если будущее компании будет построено на куче лжи и фантазий, вряд ли она сможет легко выйти из этого кризиса", - резюмирует The Verge.