Украина побеждает в экономической войне против России – The Economist

Экономика Украины остается на четверть меньше, чем в 2021 году, однако впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году она демонстрирует преимущества над экономикой РФ по определенным ключевым показателям.

Об этом пишет The Economist.

Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025-м. Валюта стабильна, а процентная ставка на уровне 13,5% остается самой низкой за последние 30 месяцев.

Для сравнения, в России ставки вскоре могут достичь 23%, чтобы остановить падение рубля, банки находятся в хрупком состоянии, а рост ВВП прогнозируется лишь на уровне 0,5-1,5% в 2025 году.

Тем не менее Украина сталкивается с серьезными вызовами: эскалацией войны, сокращением внутренних ресурсов и влиянием Дональда Трампа.

В июле 2023 года Россия отказалась продлевать зерновое соглашение. Украина ответила открытием собственного морского коридора, обеспечив его через кампанию морского сдерживания дронами и ракетами. Это позволило возобновить не только поставки зерна, но и металлов и минералов, которые являются вторым по важности экспортом страны.

Эти меры, вместе с западной помощью, не дали России лишить Украину ресурсов и морального духа, необходимых для продолжения борьбы. Однако сейчас начинается фаза, во время которой экономика сталкивается с самыми большими вызовами: острым дефицитом энергии, человеческих ресурсов и финансов.

В декабре Украина увеличила пропускную способность импорта электроэнергии из ЕС почти на четверть - до 2,1 ГВт.

Многие производители пищевой продукции превращают остатки производства в биогаз для собственных нужд. Промышленные предприятия комбинируют эти источники с импортом, чтобы избегать катастрофических отключений.

Непрерывные ремонты энергосистемы помогут удержать средний дефицит электроэнергии в Украине на уровне 6% от общего спроса в 2025 году и 3% в 2026-м, по словам Андрея Пышного, председателя Национального банка Украины.

Другая самая сложная проблема - это дефицит рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война сократили рабочую силу более чем на пятую часть, до 13 миллионов человек. Спрос на рабочую силу остается высоким: количество вакансий достигает 65 тысяч в неделю, по сравнению с 7 тысячами в первые недели войны. Но на одну вакансию приходится лишь 1,3 заявления, по сравнению с двумя в 2021 году.

Министерства экономики и обороны ведут борьбу за баланс мобилизации: как правильно распределить ресурсы для будущего страны. Пока что гражданское руководство воздерживается от максималистских требований военных, что вредит фронту.

Даже отрасли, которые считаются критическими, теперь могут защитить от мобилизации лишь половину своих работников.

Еще одна проблема - нехватка денег. Малым фермам и предприятиям трудно одолжить достаточно средств для финансирования своей деятельности. Долгосрочные капиталовложения почти невозможны.

Рост затрат на ведение бизнеса уменьшил прибыли. Компании, обслуживающие внутренних клиентов, перекладывают часть расходов на потребителей, увеличивая инфляцию. Экспортеры, конкурирующие на глобальных рынках, такого сделать не могут.

Государство также тратит намного больше, чем получает. В 2025 году бюджетный дефицит прогнозируется на уровне около 20% ВВП. Почти весь этот дефицит - $38 млрд - по плану должен быть покрыт внешним финансированием.

В июне страны G7 согласовали пакет помощи на $50 млрд, который Украина должна вернуть за счет процентов, полученных с замороженных российских активов в размере €260 млрд ($273 млрд) в Западных странах. Однако поддержка этого плана со стороны США не является гарантированной.

Украина, вероятно, сможет пережить 2025 год без финансирования со стороны США. Вместе с €18 млрд, которые согласовал ЕС, взносы других стран G7 смогут восполнить пробел, считает Димитар Богов из Европейского банка реконструкции и развития.

Украина также имеет значительные валютные резервы, которые к концу 2024 года должны вырасти до $43 млрд, что покроет пять месяцев импорта. Однако в случае отказа США финансировать, в 2026 году Украина может столкнуться с финансовым коллапсом.