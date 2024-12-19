Совладелец АТБ покупает за 1,9 миллиарда газобетонные заводы "Аэрок", принадлежавшие россиянам

Фонд государственного имущества 19 декабря провел аукцион по продаже государственной доли размером 100% уставного капитала ООО "Аэрок", которое ранее принадлежало россиянам.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Сегодня состоялся онлайн-аукцион по приватизации объекта большой приватизации - государственной доли размером 100% уставного капитала ООО "АЭРОК" с финальным результатом 1,890 млрд гривен. За право собственности на объект соревновались 3 участника", - говорится в сообщении.

Победителем стало ООО "Трайдент Геоинвест Украина" группы BVG Геннадия Буткевича (совладельца АТБ), свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

Отмечается, что все средства от приватизации этого объекта направятся в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, ведь это национализированный объект, который ранее принадлежал российскому олигарху.

Напомним:

Кабинет министров разрешил Фонду государственного имущества продать активы предприятий по производству газобетона "Аэрок", конфискованные в 2022 году у россиянина Андрея Молчанова.