Стагфляция и обеднение населения: как Кремль расплачивается за войну

Экономика России разбалансирована. Рекордные военные расходы, низкие цены на энергоносители и исчерпание Фонда национального благосостояния делают свое дело. Макроэкономические индикаторы указывают на начало стагфляции в экономике россиян.

После начала вторжения в Украину внутри российской экономики возник масштабный фронтовой спрос, который поглощает большие объемы материальных и человеческих ресурсов. Поглощает непродуктивно, поскольку эти ресурсы просто "сжигаются".

В течение 2021-2024 годов расходы федерального бюджета РФ на оборону и безопасность выросли втрое: с 5,91 трлн руб до 16,2 трлн руб. В 2025 году они выйдут на рекордный объем в около 20 трлн руб, учитывая динамику перерасхода федерального бюджета за январь-август.

В этом году РФ потратит на войну более 9% ВВП или 47% расходов своего бюджета, что выше, чем в последние годы существования Советского Союза. При этом доходы РФ значительно просели из-за снижения цен на энергоносители. Их экспорт за январь-июль 2025 года снизился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го: со 135 млрд долл. до 119 млрд долл.

Перед началом своей войны Россия создала "финансовую подушку" - Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако его ликвидная часть за последние 3 года уменьшилась со 142 млрд долл. до 40 млрд долл., впрочем этот остаток - преимущественно в юанях и подсанкционном золоте.

В результате общеэкономический баланс в России нарушился, и такая острая форма этого дисбаланса доходов и расходов сложилась именно в 2025 году. Бесследно для экономики это пройтись не может.

Что изменилось в российской экономике в 2025 году

Доступные данные показывают резкое сокращение производственной активности россиян. ВВП России в июле 2025 года вырос на 0,4% относительно июля предыдущего года, хотя в 2023-2024 годах рост составил 4,1% и 4,3% соответственно.

Хотя перерабатывающая промышленность все еще растет (на 0,8% против 5,6% в 2024 году), однако впервые в "минус" вышло производство в "гражданских" секторах: пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности. На 3,3% упало производство металлургии, на 3,2% - энергетического оборудования, на 8,2% - строительных материалов. Падение последнего связано со сворачиванием льготной ипотеки, а металлургии - с санкциями и замедлением строительства.

Причина сокращения промышленности - война и высокие военные расходы, которым приносится в жертву гражданская экономика. Даже военно-промышленный комплекс (ВПК), несмотря на высокие бюджетные расходы, в разы замедлил рост. Например, в январе-июле 2025 года производство химических веществ (в частности, взрывчатки) упало на 0,1% (хотя год назад росло на 3,3%), компьютеров и электроники выросло на 14,9% (против 27,2%), автотранспортных средств (в частности, грузовиков и легкой бронетехники) упало на 17,8% (год назад производство росло на 19,5%).

Следовательно, даже накачанные военными заказами сектора экономики замедляются. С другой стороны это иллюстрация "басни" об успешном импортозамещении в России после ухода оттуда части западных компаний.

Рекордный дефицит и обеднение населения

В январе-августе 2025 года расходы федерального бюджета РФ выросли на 21% (с 23,1 трлн руб до 27,9 трлн руб). В то же время доходы выросли всего на 3% - до 23,7 трлн руб, в основном благодаря не нефтегазовым поступлениям. Как следствие, в России возник невиданный за последние десятки лет бюджетный дефицит, который за 8 месяцев этого года достиг 4,2 трлн руб или 1,9% ВВП - в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом в России больше нет "сбережений" в виде ФНБ, которые могли бы компенсировать дефицит. Поэтому сейчас это делают, выпуская облигации федерального займа (ОФЗ). Их покупают преимущественно банки, для чего привлекают средства от Центробанка РФ через механизм РЕПО. Следовательно, ЦБ РФ фактически осуществляет эмиссию для покрытия дефицита. Сейчас еженедельные объемы РЕПО составляют почти один триллион рублей.

Учитывая, что темп роста доходов российского бюджета втрое ниже официальной инфляции, то покупательная способность этих средств существенно снизилась. Чтобы сохранить реальные военные расходы российские власти увеличили их долю до 48,5% - почти половины всего бюджета.

Когда российские власти говорят о росте доходов населения, то оперируют официальным, вероятно, заниженным показателем инфляции. Хотя он составляет 9,05% в годовом измерении, однако альтернативные расчеты указывают на то, что реальная инфляция в этом году достигла 25,6%, а наиболее чувствительные для населения потребительские продукты подорожали на все 32%. При этом номинальный рост зарплат значительно ниже реальной инфляции, что говорит об устойчивом снижении покупательной способности населения.

Об обеднении россиян говорит и ряд социологических исследований. Одно из них указывает на увеличение у домохозяйств доли средств, которые они вынуждены полностью тратить на товары первой необходимости с 69% в 2023 году до 86% в 2025 году. Другие сообщения указывают на резкое падение покупки в России бытовой техники, электроники и автомобилей, на рост коммунальных тарифов на 35-45% в зависимости от региона и об очередях за топливом, дефицит которого возник несмотря на рост цен.

Больше всего ухудшилось экономическое положение тех россиян, которые не имеют отношения к войне. Так, если контрактный наемник получает до 5 млн рублей в год (вместе с "подъемными"), то доходы основной массы населения составляют 500-700 тыс. рублей в год. При этом доля населения, имеющего отношение к войне (наемные солдаты и работники ВПК вместе с семьями) составляет около 20% от всех жителей России.

Экономические законы

"Игры" с монетарными инструментами могут легко завести Россию к стагфляции или гиперинфляции. В конце концов, уже сейчас реальная российская инфляция находится в зоне галопирующей.

Очевидно, что это понимает макроэкономический блок российской власти, поэтому применяет отдельные элементы жесткой монетарной политики в виде высокой учетной ставки (до недавнего времени - 20%) и завышенного курса рубля (до недавнего времени - 80 руб. за доллар). Вместе с этим российскому Центробанку приходится продолжать эмиссию рубля для финансирования военных расходов. Следовательно, денежная база будет расти и в дальнейшем без соответствующего покрытия товарами и услугами.

В 2022-2025 годах денежная широкая масса в России выросла на 58,1%, а ВВП - всего на 8,4%. Сравнение даже официальных показателей демонстрирует большое опережение темпов роста денежной массы над добавленной стоимостью в экономике, которую она обслуживает. При этом существуют подозрения, что темп роста экономики был не таким высоким, а возможно даже отрицательным.

Низкие темпы роста ВВП и промышленности на фоне высокой реальной инфляции - это определение стагфляции. И, выбирая между гиперинфляцией или стагфляцией, Центробанк России пока остановился на последней как на "меньшем зле". Однако в условиях стагфляции осуществлять масштабные военные расходы без катастрофических социально-экономических последствий невозможно.

Выходом из кризиса должно было бы стать привлечение большего количества работников к продуктивной деятельности, увеличение их покупательной способности и насыщение рынка товарами. Однако для России этот путь заблокирован пока продолжается война.

Отличие между враждующими экономиками

Украинская экономика имеет такой же военный спрос, который требует огромных ресурсов. Все налоги, которые генерирует экономическая деятельность, идут на покрытие военных расходов. Темпы роста ВВП невысокие, около 1% за первое полугодие.

Однако между экономиками Украины и России есть принципиальное отличие: Украина получает макрофинансовую помощь от Евросоюза и других союзников, в то время как Россия наоборот платит ренту тому же Китаю, который фактически спас их экспорт, но получил за это низкие цены на сырье и полуфабрикаты. Вероятно, Россия стремится привлечь макрофинансовый заем, но ей трудно найти другого контрагента кроме Китая, который на это согласится.

Следовательно, Украина имеет возможность опираться на широкую финансовую поддержку извне, а Россия - только на собственные экономические ресурсы. Это делает конструкцию украинской экономической устойчивости более прочной.

Время играет против экономики России. "Тень" стагфляции и продолжение санкций - это "идеальный шторм", который уже вскоре может там начаться. Сейчас к этому добавляется еще один фактор - удары ВСУ по нефтехимической отрасли. Социально-экономические последствия от разжигания войны для россиян уже наступили.