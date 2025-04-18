Украина и США начнут новый раунд переговоров по соглашению о недрах 24 апреля

Новый этап переговоров о недрах начнется в США 24 апреля, сейчас прорабатываются технические вопросы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда.

Об этом сообщил в телеэфире заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Укринформ.

"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", - сказал Качка.

Он отметил, что от конструктивности переговоров зависит, будет ли готово непосредственно соглашение до 26 апреля.

"Мы готовы показывать максимальную эффективность, но весь объем документов, которые есть, исчисляется десятками страниц", - пояснил замминистра.

По его словам, о признании долгом уже предоставленной США помощи речь не идет.

"Речь идет о том, что от деятельности этого фонда (совместного инвестиционного фонда - ред.) США, как один из партнеров, заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи", - сказал Качка.

Он отметил, что Украина сможет заработать от будущих инвестиций.

Непосредственно соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США.

Напомним:

17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Министерство экономики Украины обнародовало текст меморандума с США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.