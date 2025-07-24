"Нафтогаз" взял многомиллиардный кредит на газ

Группа "Нафтогаз" заключила кредитное соглашение с государственным "Укргазбанком" на сумму 4,7 миллиарда гривен для закупок газа.

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"Полученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой", - сообщил он.

Дополнительно, Корецкий поблагодарил финучреждение и Кабинет министров Украины за поддержку.

Ранее, 23 июля,группа "Нафтогаз" привлекла кредит в размере 4,7 млрд грн от Приватбанка также для формирования запасов природного газа.

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Напомним:

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