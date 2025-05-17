Nissan планирует сократить почти половину своих заводов - Reuters

Nissan рассматривает планы закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике в рамках плана сокращения расходов, который компания объявила в начале недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В частности компания рассматривает возможность закрытия японского завода в Оппами, где Nissan начал производство в 1961 году, и завода в Шонане, в котором Nissan владеет 50% акций, в результате чего у автопроизводителя останется лишь три завода по сборке автомобилей в Японии.

По словам одного из источников агенства, для обслуживания внутреннего рынка и поддержки экспорта из Японии было бы более чем достаточно оставить открытыми всего три завода в стране - завод в Точиги, а также заводы Nissan Motor Kyushu и Nissan Shatai Kyushu в южной префектуре Фукуока.

За рубежом Nissan рассматривает возможность прекращения производства на заводах в Южной Африке, Индии и Аргентине, а также сокращения количества заводов в Мексике.

Ранее Nissan, который является третьим по величине автопроизводителем Японии, объявил о масштабных сокращениях расходов.

По информации Reuters, компания уменьшит количество производственных заводов до 10 из 17 по всему миру.

При этом, в заявлении на своем сайте Nissan сообщила, что сообщения о потенциальном закрытии некоторых заводов являются спекулятивными и не основываются ни на одной официальной информации компании.

Продажи автопроизводителя в 2024 финансовом году составили 3,3 миллиона автомобилей, что на 42% меньше, чем в 2017 финансовом году.

Это заставило компанию пересмотреть стратегические цели и пойти на сокращение расходов.