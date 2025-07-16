Неравномерное падение импорта: июньские изменения на рынке дизтоплива

В июне в Украине тенденция сокращения объемов импорта дизтоплива сохранялась.

Об этом пишет профильное издание enkorr.ua.

В прошлом месяце было завезено 443 тыс. т, что на 14% меньше по сравнению с маем, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Отдельные компании в прошлом месяце осторожно отнеслись к закупкам, чтобы минимизировать убытки в оптовых продажах на юге.

Впрочем, для некоторых компаний падение спроса не стало поводом для сокращения импорта.

Импорт уменьшился по всем основным направлениям поставок, но падение было неравномерным.

С запада закупки уменьшились на 9%, до 237 тыс. т, тогда как на юге объемы обвалились на 19%.

Как и в предыдущие периоды, сети АЗС, которые преимущественно формируют спрос на западном направлении, показали лучшие результаты по сравнению с трейдерами, работающими преимущественно на юге.

Напомним:

В начале июля средняя цена на бензин марки А-95 в Украине выросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельное топливо - зафиксировалась на уровне 55,86 грн/л.