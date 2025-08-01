"Государственный земельный банк" обнаружил нелегальные посевы на государственных землях

Во время инспектирования земельных участков, полученных в аренду, команда "Государственного земельного банка" обнаружила их самовольное использование посторонними лицами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Latifundist.com.

"Мы проинспектировали более 260 участков общей площадью более 19 тысяч гектаров в восьми областях. Все нарушения зафиксированы при участии правоохранителей, и по большинству фактов уже открыты уголовные производства", - рассказал генеральный директор "Земельного банка" Ярослав Ярославский.

"С проектом "Земельный банк" мы меняем подход к использованию государственной сельскохозяйственной земли, искореняя теневые схемы. Земля должна использоваться по правоустанавливающим документам, и работать на государство, а не в интересах определенного круга лиц", - отметил он.

На сегодня правоохранители зафиксировали факты самовольного и незаконного использования государственных земель в Харьковской области - пять участков, 484 га. На Херсонщине обнаружили два участка, но уже 606 га.

В Закарпатской области обнаружили три участка, 239 га, во Львовской области - один участок, 174 га. Еще три участка, 60 га, обнаружили в Киевской области.

По большинству из этих случаев открыли уголовные производства, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила 176 граждан Российской Федерации, которые незаконно владели сельскохозяйственными участками на Киевщине общей площадью почти 100 гектаров.

Ранее сообщалось, что пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен. За право пользования государственными сельскохозяйственными землями в рамках проекта "Земельный банк" уплачено 526,8 млн грн с учетом НДС.

Ранее тогдашний министр аграрной политики Виталий Коваль прогнозировал, что 175 земельных участков, которые отдали в субаренду в 2024 году, будут приносить 344 млн грн ежегодно.