"Киевстар" вышел на биржу Nasdaq

15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. начали торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером KYIV.

Об этом говорится в релизе VEON.

Отмечается, что Kyivstar Group Ltd, материнская компания "Киевстар", завершила листинг на американской фондовой бирже Nasdaq. С 15 августа ее акции торгуются под тикером KYIV, а основным акционером остается международная телекоммуникационная группа VEON с пакетом 89,6%.

Ранее рассматривались несколько сценариев распределения акций после слияния с SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp. I: от 10% акций у публичных инвесторов без выкупов - до всего 2% при максимальном редемпшене, когда VEON получил бы более 90% компании.

В итоге инвесторы Cohen Circle таки решили выкупить часть своих акций перед закрытием сделки, однако объем редемпшенов оказался меньше максимального.

"Киевстар" теперь первая и пока единственная компания, чей бизнес полностью сосредоточен в Украине, вышедшая на эту площадку.

Президент "Киевстар" Александр Комаров назвал листинг на Nasdaq знаковым событием для всего украинского бизнес-сообщества и подтверждением инвестиционной привлекательности страны.

Напомним:

Акционеры американской SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp. на внеочередном собрании 12 августа поддержали соглашение о слиянии с Kyivstar Group Ltd, что открывает украинскому оператору путь к выходу на американскую фондовую биржу Nasdaq.