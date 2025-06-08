"Укрэнерго" на грани дефолта перед ЕБРР - нардеп

Европейский банк реконструкции и развития отметил свое право остановить выборку кредитных средств и требовать досрочного погашения уже предоставленного займа, ссылаясь на приказ Минэнерго об изменениях в устав.

Об этом сообщает народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Максим Хлапук.

"Мы ссылаемся на... неспособность Компании своевременно уведомить Банк о любых предложениях по изменению, остановке или отмене любого положения Устава и непредоставление Банку надлежащей возможности прокомментировать такое предложение, прежде чем принимать какие-либо меры по нему в соответствии со своими обязательствами по Соглашениям Компании.

Мы также отмечаем право Банка, как это предусмотрено соответствующими кредитными соглашениями, останавливать Выборки средств и направлять необходимые сообщения о досрочном погашении займов, если в Устав были внесены изменения, остановлено, отменено, отозвано или его действие было отменено", - говорится в сообщении ЕБРР.

Статус "Укрэнерго" как независимой компании был предварительно согласован с международными донорами, такими как ЕБРР.

Все кредиты ЕБРР, а также кредиты других международных финансовых учреждений содержат условия, которые четко указывают, что устав компании не может быть изменен без предварительного одобрения банков, которые уже предоставили кредиты.

В своем сообщении в министерство энергетики ЕБРР

"Такая ситуация грозит Укрэнерго не только потерей доступа к дальнейшему финансированию от ЕБРР в размере 141 млн евро (77 млн евро невыбранного остатка кредита и 64 млн евро ожидаемого гранта), но и необходимости досрочной уплаты уже полученных средств в сумме 533 млн евро", - сказал Хлапук.

Кроме этого, по информации Хлапука, под угрозой оказалась реструктуризация долговых обязательств Укрэнерго перед владельцами "зеленых" облигаций устойчивого развития, под которую НЭК "Укрэнерго" планировала привлечь 430 млн долл. США на международных рынках капитала под гарантию DFC.

По информации нардепа, DFC приостановили любые действия, связанные с реструктуризацией "зеленых" облигаций.