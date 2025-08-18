Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

До конца года Украина планирует восстановить 3,2 ГВт поврежденных объектов энергетики

Андрій Муравський — 18 августа, 14:40
До конца года Украина планирует восстановить 3,2 ГВт поврежденных объектов энергетики
Gettz Images

Украина до конца 2025 года должна отремонтировать 3,2 ГВт разрушенных и поврежденных энергообъектов и инфраструктуры, большинство из них уже восстановлено, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"До конца 2025 года должны 3,2 ГВт мощности отремонтировать. Большинство уже отремонтировано, и до конца года должны все завершить", - сказала она во время презентации проекта Программы действий правительства в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Гринчук также подчеркнула, что огромное внимание уделяется защите энергообъектов, в том числе усилению ПВО, и к этой работе привлечен ряд стейкхолдеров.

По ее словам, максимальный ремонт и восстановление энергообъектов, как и накопление природного газа и угля, развитие распределенной генерации, а также защита энергетики, являются среди основных направлений подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг.

Глава Минэнерго также сообщила, что Украина на начало ОЗП должна накопить не менее 13,2 млрд куб. м природного газа. Она также отметила, что в течение 2025 года уже введено 600 МВт распределенной генерации - газовой и на ВИЭ, и до конца года ожидается еще примерно 800 МВт: 350 МВт в госсекторе и ориентировочно 500 МВт - в частном.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в следующем году правительство планирует начать проект по достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

28 июля 2025 года Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.

Ранее сообщалось, что группа Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на возобновляемый кредит в размере 500 млн евро для закупок газа

Ранее сообщалось, что "Оператор ГТС Украины" и Gaz-System договорились продлить временное увеличение предлагаемой гарантированной мощности из Польши в направлении Украины до сентября 2026 года.

За первое полугодие 2025 года операторы системы распределения отремонтировали более 14,4 тыс км трасс воздушных линий электропередачи, сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

Минэнерго энергетика

энергетика

До конца года Украина планирует восстановить 3,2 ГВт поврежденных объектов энергетики
Два энергоблока Хмельницкой АЭС планируют начать достраивать уже в следующем году
Нацбанк рассказал, сколько "энергетических кредитов" выдали банки

Последние новости