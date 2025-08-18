До конца года Украина планирует восстановить 3,2 ГВт поврежденных объектов энергетики

Украина до конца 2025 года должна отремонтировать 3,2 ГВт разрушенных и поврежденных энергообъектов и инфраструктуры, большинство из них уже восстановлено, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

"До конца 2025 года должны 3,2 ГВт мощности отремонтировать. Большинство уже отремонтировано, и до конца года должны все завершить", - сказала она во время презентации проекта Программы действий правительства в Киеве, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Гринчук также подчеркнула, что огромное внимание уделяется защите энергообъектов, в том числе усилению ПВО, и к этой работе привлечен ряд стейкхолдеров.

По ее словам, максимальный ремонт и восстановление энергообъектов, как и накопление природного газа и угля, развитие распределенной генерации, а также защита энергетики, являются среди основных направлений подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг.

Глава Минэнерго также сообщила, что Украина на начало ОЗП должна накопить не менее 13,2 млрд куб. м природного газа. Она также отметила, что в течение 2025 года уже введено 600 МВт распределенной генерации - газовой и на ВИЭ, и до конца года ожидается еще примерно 800 МВт: 350 МВт в госсекторе и ориентировочно 500 МВт - в частном.

