Суд снял арест с акций "Киевстара"

Шевченковский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с корпоративных прав компании "Киевстар", которая входит в состав международной группы VEON.

Об этом говорится в релизе "Киевстара", который есть в распоряжении ЭП.

Под арестом находились 47,85% корпоративных прав VEON в "Киевстаре" и 100% корпоративных прав в других украинских дочерних компаниях группы: Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi.

Этим решением суд полностью отменил ранее наложенные ограничения на корпоративные права, которые были введены украинскими судами.

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