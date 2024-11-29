Суд снял арест с акций "Киевстара"
Шевченковский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с корпоративных прав компании "Киевстар", которая входит в состав международной группы VEON.
Об этом говорится в релизе "Киевстара", который есть в распоряжении ЭП.
Под арестом находились 47,85% корпоративных прав VEON в "Киевстаре" и 100% корпоративных прав в других украинских дочерних компаниях группы: Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi.
Этим решением суд полностью отменил ранее наложенные ограничения на корпоративные права, которые были введены украинскими судами.
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