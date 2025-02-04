Зеленський: Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту, тенденцію слід змінити

Президент Володимир Зеленський 4 лютого повідомив, що на засіданні РНБО заслухали деякі ключові питання щодо фінансової стійкості та фінансової дисципліни.

Про це йдеться у зверненні Зеленського 4 лютого.

"Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту, імпорт – і це стосується не зброї – значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити", - наголосив Зеленський.

За його словами, слід значно більше створювати можливостей для українського виробництва, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні.

"Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей. Також ми доручили працювати з партнерами, щоб більше було нашого ресурсу, нашого спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності", - зазначив президент.

За його словами, йдеться як про розмінування аграрних земель, та і про протиповітряну оборону.

Нагадаємо:

До України у 2024 році було ввезено агропродукції на $7,82 мільярда, що на $0,69 мільярда більше, ніж у 2023 році. Імпорт продовольства в Україну 2024 року став третім у грошовому виразі за часів незалежності.