Зеленский: Есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта, тенденцию следует изменить

Президент Владимир Зеленский 4 февраля сообщил, что на заседании СНБО заслушали некоторые ключевые вопросы относительно финансовой устойчивости и финансовой дисциплины.

Об этом говорится в обращении Зеленского 4 февраля.

"Есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта, импорт - и это касается не оружия - значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, следует значительно больше создавать возможностей для украинского производства, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине.

"Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям. Также мы поручили работать с партнерами, чтобы больше было нашего ресурса, нашего общего европейского ресурса для безопасности экономической деятельности", - отметил президент.

По его словам, речь идет как о разминировании аграрных земель, так и о противовоздушной обороне.

Напомним:

В Украину в 2024 году было ввезено агропродукции на $7,82 миллиарда, что на $0,69 миллиарда больше, чем в 2023 году. Импорт продовольствия в Украину в 2024 году стал третьим в денежном выражении за время независимости.