Застава за очільника АМКУ Кириленка: хто вніс 30 мільйонів

Заставу у розмірі 30 млн гривень за очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесла компанія бізнесмена Едуарда Мкртчана.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода).

Журналісти з’ясували, що ця та інші компанії Мкртчана, зокрема, беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ.

Водночас Кириленко повідомив журналістам, що назву компанії, яка внесла за нього 30 млн гривень, "чує вперше", але підтвердив, що знайомий із самим бізнесменом. Запитання журналістів про те, чи просив він Мкртчана внести за нього заставу, Кириленко назвав "провокаційним" і залишив без відповіді.

Натомість Мкртчан повідомив, що він вніс заставу за Кириленка з власної ініціативи і він зробив це, бо давно з ним дружить. Водночас запевнив, що не звертався до голови АМКУ з проханням посприяти у вирішенні бізнес-питань.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

НАБУ повідомило про підозру голові АМКУ Кириленку у серпні. Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Кириленко у вигляді застави у розмірі понад 30 млн грн.