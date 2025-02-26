Залог за главу АМКУ Кириленко: кто внес 30 миллионов

Залог в размере 30 млн гривен за главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении, внесла компания бизнесмена Эдуарда Мкртчана.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Журналисты выяснили, что эта и другие компании Мкртчана, в частности, участвуют в государственных закупках и аукционах, соблюдение правил конкуренции при проведении которых контролирует АМКУ.

В то же время Кириленко сообщил журналистам, что название компании, которая внесла за него 30 млн гривен, "слышит впервые", но подтвердил, что знаком с самим бизнесменом. Вопрос журналистов о том, просил ли он Мкртчана внести за него залог, Кириленко назвал "провокационным" и оставил без ответа.

Зато Мкртчан сообщил, что он внес залог за Кириленко по собственной инициативе и он сделал это, потому что давно с ним дружит. В то же время заверил, что не обращался к главе АМКУ с просьбой посодействовать в решении бизнес-вопросов.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

НАБУ сообщило о подозрении главе АМКУ Кириленко в августе. Позже Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Кириленко в виде залога в размере более 30 млн грн.