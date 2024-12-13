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Заборону на ввезення російських товарів в Україну продовжили на рік

Микола Максимчук — 13 грудня, 15:17
Заборону на ввезення російських товарів в Україну продовжили на рік
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка забороняє ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Відповідне рішення уряд ухвалив 13 грудня 2024 року (копія є в розпорядженні ЕП).

Згідно з документом, заборона діятиме до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року відповідна постанова, а отже і заборона, втратить чинність. Теоретично це може статись і раніше, адже іншою умовою припинення дії заборони є "припинення РФ дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України".

"Прийняття постанови відповідає позиції України щодо відсічі широкомасштабній збройній агресії рф, відновлення суверенітету і територіальній цілісності України", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Примітно, що постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації була прийнята у 2015 році, і кожен рік її дія продовжується на ще один рік.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня 2024 року прийняв рішення припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.

Росія товари

товари

Заборону на ввезення російських товарів в Україну продовжили на рік
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