Заборону на ввезення російських товарів в Україну продовжили на рік

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, яка забороняє ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Відповідне рішення уряд ухвалив 13 грудня 2024 року (копія є в розпорядженні ЕП).

Згідно з документом, заборона діятиме до 31 грудня 2025 року. З 1 січня 2026 року відповідна постанова, а отже і заборона, втратить чинність. Теоретично це може статись і раніше, адже іншою умовою припинення дії заборони є "припинення РФ дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України".

"Прийняття постанови відповідає позиції України щодо відсічі широкомасштабній збройній агресії рф, відновлення суверенітету і територіальній цілісності України", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Примітно, що постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації була прийнята у 2015 році, і кожен рік її дія продовжується на ще один рік.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня 2024 року прийняв рішення припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.