ЄБРР готовий вкладати три мільярди євро в Україну щороку після завершення війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну щонайменше 1,5 млрд євро у 2025 році. Після завершення війни ця сума може зрости до 3 млрд євро щорічно.

Про це повідомляє президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю Reuters.

За її словами банк сфокусується на підтримці приватного сектору, енергетики, інфраструктури та транспорту.

"Наш план – зберегти цей рівень інвестицій. Ми прагнемо забезпечити щонайменше 1,5 млрд євро, але якщо зможемо більше, то зробимо це", – зазначила Рено-Бассо.

Енергетика й надалі буде в пріоритеті у 2025 році та в перспективі. Президентка ЄБРР зазначила, що модернізація та розвиток відновлюваних джерел енергії можуть стати ключовим фактором для залучення приватного капіталу після війни.

"Є величезний потенціал, що може привернути значний інтерес з боку іноземних інвесторів. Це створить високу активність у країні й стане справжнім стимулом для зростання економіки", – підкреслила Рено-Бассо.

Також банк підтримуватиме "Укрзалізницю" та сприятиме відновленню страхування вантажоперевезень, яке зникло через війну.

"Ми сподіваємося відновити цей ринок, щоб бізнес мав доступ до таких послуг", – додала президентка ЄБРР.

Під час перебування в Києві вона зустрілася з Володимиром Зеленським та обговорила нові інвестиційні проєкти для українських компаній.

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