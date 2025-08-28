В Україні перевірили якість питної води: у 69% випадків знайшли порушення

Держпродспоживслужба з початку 2025 року перевірила 967 підприємств і 7715 об’єктів водопостачання в Україні та виявила порушення вимог санітарного законодавства на 5328 об’єктах водопостачання (69%).

Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 2610 підприємств централізованого питного водопостачання та 45337 об’єктів водопостачання, у тому числі:

10442 – централізованого водопостачання;

34895 – нецентралізованого водопостачання, з яких:

420 бюветів,

2788 пунктів розливу питної води,

31592 шахтних колодязів,

95 каптажів джерел.

Держпродспоживслужба також контролює 1395 об’єктів водовідведення, з них перевірила 42 об’єкти.

На 10 об’єктах (23,8%) виявлено порушення вимог санітарного законодавства, зокрема незадовільний санітарно-технічний стан обладнання та приміщень, недостатнє забезпечення засобами для знезараження, порушено терміни проходження періодичних медичних оглядів персоналу тощо.

Цьогоріч лабораторії Держпродспоживслужби також дослідили 700273 проби води.

З них не відповідали вимогам санітарного законодавства 23509 проби з джерел централізованого водопостачання та 1190 проб з джерел нецентралізованого водопостачання.

В результаті перевірок Держпродспоживслужба направила 3157 приписів/листів/рекомендацій щодо усунення порушень (з яких наразі виконано 1263 (40%), накладено 1 штраф в Київській області; передано до правоохоронних органів 1 справу в Миколаївській області.

