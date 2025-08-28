В Україні перевірили якість питної води: у 69% випадків знайшли порушення
Держпродспоживслужба з початку 2025 року перевірила 967 підприємств і 7715 об’єктів водопостачання в Україні та виявила порушення вимог санітарного законодавства на 5328 об’єктах водопостачання (69%).
Про це повідомили у відомстві.
Зазначається, що під наглядом Держпродспоживслужби знаходиться 2610 підприємств централізованого питного водопостачання та 45337 об’єктів водопостачання, у тому числі:
- 10442 – централізованого водопостачання;
- 34895 – нецентралізованого водопостачання, з яких:
- 420 бюветів,
- 2788 пунктів розливу питної води,
- 31592 шахтних колодязів,
- 95 каптажів джерел.
Держпродспоживслужба також контролює 1395 об’єктів водовідведення, з них перевірила 42 об’єкти.
На 10 об’єктах (23,8%) виявлено порушення вимог санітарного законодавства, зокрема незадовільний санітарно-технічний стан обладнання та приміщень, недостатнє забезпечення засобами для знезараження, порушено терміни проходження періодичних медичних оглядів персоналу тощо.
Цьогоріч лабораторії Держпродспоживслужби також дослідили 700273 проби води.
З них не відповідали вимогам санітарного законодавства 23509 проби з джерел централізованого водопостачання та 1190 проб з джерел нецентралізованого водопостачання.
В результаті перевірок Держпродспоживслужба направила 3157 приписів/листів/рекомендацій щодо усунення порушень (з яких наразі виконано 1263 (40%), накладено 1 штраф в Київській області; передано до правоохоронних органів 1 справу в Миколаївській області.
