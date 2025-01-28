Які питання повинен поставити собі кандидат на посаду директора БЕБ?

Які професійні та особисті якості мусить мати людина, котра очолить головний орган з боротьби з економічними злочинами?

Конкурс на посаду директора БЕБ – це стрес і для комісії, і для кандидатів. Для комісії це велика відповідальність – вона не може помилитися у виборі кандидата, а кандидат має показати найкращі якості – професійні та особисті.

У контексті відбору багато говорять про доброчесність кандидатів. Здається, це просто: людина або доброчесна, або ні. Крапка. Не можна бути частково доброчесним або лише трохи злодієм, тому що крадеш лише раз на рік і потроху.

Також не можна бути найбільш доброчесним тільки тому, що інші набагато гірші. Доброчесність – це не відносна величина, це абсолют: 1 або 0. На основі минулої поведінки людини ми судимо про її можливу майбутню поведінку. Крім того, вона приносить із собою репутацію, яка стане частиною репутації організації.

Чи достатньо цього, щоб бути хорошим керівником? Безумовно, без доброчесності всі інші якості безглузді, але сама доброчесність теж недостатня. Кожен кандидат повинен поставити собі питання, чому він хоче бути директором БЕБ. Це нелегке питання, щоб щиро відповісти навіть собі.

Єгипетські містерії згадують три найбільші спокуси для людини: гроші, задоволення та влада. Найгірше те, що всі вони можуть бути отримані за допомогою влади, і саме тому випробування владою – найскладніше. Ми бачили, які якості виявляли люди, які отримували будь-яку владу над іншими людьми.

Таким чином, важко чесно відповісти на це питання для себе і ще важче зрозуміти іншій людині, що дійсно приваблює кандидата в керівній посаді.

Кандидат повинен запитати себе, чи достатньо він сильний, щоб витримати тиск політиків з непрозорими інтересами, бізнесменів та злочинців, які прикидаються бізнесменами. У сфері, де залучені великі гроші, інтереси безкомпромісні.

Для когось ваше рішення буде не лише питанням більшого або меншого прибутку, а й екзистенційним питанням. Люди, які опиняться в безвихідному становищі, будуть готові впливати погрозами та наклепами. На жаль, у такій позиції, оточеній такими інтересами, це неминуче, тож ви готові?

Чи готовий кандидат ухвалювати складні рішення? Будуть рішення, які намагатимуться поєднати несумісні речі, і вони не дозволять спати ночами. Деякі з цих рішень стосуватимуться людей, інші – ситуацій, де нема хороших варіантів.

Іноді менеджери уникають ухвалення складних рішень, сподіваючись, що проблема вирішиться сама. Однак відмова від ухвалення будь-якого рішення – це теж вибір. Часто це навіть гірше, ніж обрати менше з двох зол.

Чи готовий кандидат бути прикладом для колег, організації та народу України? Люди часто уявляють, що бути керівником означає бути вище певних організаційних норм, створених суспільством, і навіть законів, але це мислення далекого минулого, де керівник – це закон, а підлеглі – лише васали.

У сучасних демократіях, до яких Україна переходить, ми разом обговорюємо правила, яких ми повинні дотримуватися разом. Лідер повинен показати приклад, як ці правила повинні дотримуватися. Лідерство – це не привілей, лідерство – це перш за все служіння організації, працівникам, суспільству.

Чи здатен кандидат створити організаційну культуру взаємної довіри та поваги? Тоталітарна імперія, якою був Радянський Союз, пригноблювала поневолені нації багатьма способами, але, можливо, найсерйозніші довгострокові наслідки – це психологічні травми, які вона залишила. Це створило культуру взаємної недовіри, страху висловлювати свою думку, страху не погодитися з думкою лідера.

Чи зможе кандидат сформувати культури довіри й поваги до думки іншої людини, заохочуючи, а не придушуючи різноманітність думок, поважаючи працівника незалежно від того, чи має він або вона іншу думку і не боїться її висловити? Чи зуміє кандидат критикувати ідеї, не ображаючи людей, які їх висунули?

Чи вистачить кандидату сміливості зробити організацію цілеспрямованою, а не орієнтованою на процеси? Завжди легше прикрити невдачу поясненням, що процедура була дотримана точно, хоча це завадило вирішенню проблеми. Процедури призначені для вирішення проблем, а не для створення перешкод.

Це вимагає сміливості не тільки лідера, а й підлеглих. Вони повинні знати, що не будуть покарані за помилки, які вони зробили в прагненні до доброї і законної мети. Це вимагає креативності у вирішенні викликів і вміння надихати на неї.

Чи орієнтований кандидат на інновації? Чи розуміє він переваги нових технологій? Пам'ятаєте "Алісу в Дивокраї"? "Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти вдвічі швидше!".