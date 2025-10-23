Уряд розширив можливості обстеження знищеного житла: залучатимуть Держкосмос та ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вдосконалюється механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних та можливих бойових дій.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Документ передбачає залучення Державного космічного агентства до отримання супутникових знімків, що можуть бути використані для підтвердження факту знищення житла.

Також ухвалені зміни дозволяють залучати окремі підрозділи Збройних Сил України до збору таких даних на відповідних територіях.

Крім того, спрощено технічні вимоги до фото та відео, які можуть підтвердити факт знищення житла. Зокрема:

скасовано вимогу щодо мінімум 3х ракурсів під час фотофіксації зруйнованого об'єкта. Тепер достатньо загального ракурсу, який дозволяє оцінити ступінь пошкодження, а за потреби – додаткових знімків у кількості, достатній для підтвердження факту знищення;

скасовано норму про обов'язкову зйомку строго зверху з відхиленням не більше 20 градусів;

збільшено допустиму похибку геолокації з 4 до 10 метрів від обʼєкта, що враховує реальні умови зйомки на територіях бойових дій;

у випадках, коли наявні фото-, відеоматеріали або супутникові знімки не повністю відповідають технічним вимогам, але в сукупності дають змогу встановити факт знищення майна, вони можуть бути використані для прийняття рішення про компенсацію.

Нагадаємо:

Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати за програмою єВідновлення.

В рамках програми єВідновлення вже понад 143 тис сімей отримали компенсації за пошкоджене та знищене житло на загальну суму майже 50 млрд грн.