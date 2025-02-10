Як Україна втрачає ліси

Лісівники хочуть вирубувати більше дерев. До чого це призведе?

ДП "Ліси України" хоче рубати більше лісу. Мовляв, в Україні жорсткі екологічні обмеження, через які ми "не використовуємо ресурсний потенціал лісів". Як завжди, лісівники забувають сказати про наслідки реалізації таких планів.

Наприклад, розпіарене будівництво лісових доріг – це бажання дістатися тих лісів, де раніше рубати не виходило. У Карпатах ще залишилися ліси, які майже не знали сокири. Їх називають старовіковими. Саме до них часто ведуть дороги, що їх будують "Ліси України". Скоро таких лісів майже не залишиться.

Найцінніші старовікові ліси називають пралісами. Так от: "Ліси України" відмовляються охороняти не тільки праліси, недавно виявлені науковцями, а й праліси, на охорону яких лісівники погодилися раніше. Під загрозою від планів рубати більше – сотні червонокнижних видів тварин та рослин.

З цим у "Лісів України" хронічна проблема. Самі лісівники червонокнижних тварин та рослин у лісі ігнорують, бо матимуть обмеження на рубки. Якщо ж їх виявляє хтось сторонній, то "в країні військовий стан, до лісу ходити заборонено".

Ефективний інструмент охорони старовікових лісів та червонокнижних видів – створення заповідних територій. Однак на території ДП "Ліси України" це потребує погодження ДП "Ліси України". Звісно, що лісівники, які здебільшого марять рубати більше, майже ніколи не погоджують створення заповідних зон.

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Як наслідок, охорона багатьох цінних лісів – Чорного лісу на Кіровоградщині, Дермансько-острозького масиву на Рівненщині, Верховинського нацпарку – гальмується десятиліттями. Тимчасом найцінніші ділянки таких лісів знищуються.

У своїх публікаціях "Ліси України" згадують про нові лісові дороги чи техніку, але сором’язливо забувають про інші методи збільшення обсягів рубок. Мова про одіозні санітарні рубки, які використовують там, де планові рубки заборонені. Інший метод – "наукові" експерименти в лісах. На практиці це знищення найцінніших лісів "експериментальними" рубками на кшталт переформування.

Зараз лісівники лобіюють зміни до законодавства, які узаконять нові, майже необмежені експериментальні рубки. Попередні такі дослідження закінчилися заготівлею у 2023 році 1 800 фур деревини, чим зацікавилися правоохоронці.

На жаль, з таким підходом до управління державними лісами ми ризикуємо перетворити їх на плантації сосни рядочками. Наслідки, зокрема кліматичні, ми вже відчуваємо на собі. Питання не в тому, чи доцільно рубати більше. Питання в тому, як зберегти наші ліси. Можливо, найбільш пріоритетно – якнайшвидше взяти під охорону хоча б залишки старовікових лісів.