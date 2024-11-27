Федоров: Wi-Fi працюватиме за відсутності світла, якщо перейти на xPON

Домашній інтернет працюватиме під час знеструмлення, якщо провайдер перейшов на технологію xPON.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Домашній інтернет може працювати від різних мереж, але лише енергозбережні продовжать роботу під час знеструмлень. Якщо ваш провайдер перейшов на xPON, підключіть роутер і пристрій ONU до павербанка - і будете з нормальним інтернетом", - розповів він.

Федоров зазначив, що "найпростіший спосіб дізнатися, чи є ця технологія у вашому будинку, - карта інтернету під час знеструмлень (https://misto.lun.ua/internet)".

"Ми запустили її з "ЛУН Місто" рівно рік тому. Якщо у вашому будинку xPON немає - знайдіть того, хто вже підключив його, у найближчому будинку. Ця інформація, а також номери телефону провайдера, вартість підключення та інше є на карті", - зазначив міністр.

Федоров також додав, що для мобільного інтернету універсального рішення типу xPON немає.

"Ми працюємо з операторами, щоб вони продовжували надавати зв'язок під час знеструмлень. Однак для цього потрібна залученість користувачів", - наголосив віцепрем'єр.

Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) видав розпорядження, відповідно до якого оператори мобільного зв'язку мають забезпечити доступність послуг мобільного зв'язку протягом 10 годин відсутності електропостачання.

"Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell випустили спільну заяву, в якій поінформували своїх користувачів про те, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень вкрай складно.

"Vodafone Україна" зобов'язали усунути порушення вимог до підвищення енергонезалежності