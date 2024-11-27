Федоров: Wi-Fi будет работать при отсутствии света, если перейти на xPON

Домашний интернет будет работать при обесточивании, если провайдер перешел на технологию xPON.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Домашний интернет может работать от разных сетей, но только энергосберегающие продолжат работу во время обесточений. Если ваш провайдер перешел на xPON, подключите роутер и устройство ONU к павербанку – и будете с нормальным интернетом", – рассказал он.

Федоров отметил, что "самый простой способ узнать, есть ли эта технология в вашем доме - карта интернета во время обесточений (https://misto.lun.ua/internet)".

"Мы запустили ее из "ЛУН Город" ровно год назад. Если в вашем доме xPON нет – найдите того, кто уже подключил его, в ближайшем доме. Эта информация, а также номера телефона провайдера, стоимость подключения и прочее есть на карте", – отметил министр.

Федоров также добавил, что для мобильного интернета универсального решения типа xPON нет.

"Мы работаем с операторами, чтобы они продолжали оказывать связь во время обесточений. Однако для этого нужна вовлеченность пользователей", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) издал распоряжение, согласно которому операторы мобильной связи должны обеспечить доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения.

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell выпустили совместное заявление, в котором проинформировали своих пользователей о том, что обеспечить на 100% автономность мобильной связи и интернет в течение 10 часов во время отключений крайне сложно.

"Vodafone Украина" обязали устранить нарушение требований к повышению энергонезависимости