НАБУ пройшло зовнішній незалежний аудит: результати

Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту оцінила роботу Національного антикорупційного бюро України з березня 2023 до листопада 2024 як помірно ефективну.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

"Ми оцінили роботу НАБУ як достатньо ефективну в розслідуваннях і міжнародній співпраці. Загалом ми оцінили діяльність НАБУ як помірно ефективну та надали рекомендації для подальшого підвищення ефективності його діяльності", — прокоментував голова Комісії Роберт Вестбрукс.

Повідомляється, що оцінка ефективності діяльності НАБУ охоплювала 38 індивідуальних критеріїв, об'єднаних у 5 вимірів - виявлення та розслідування високопосадової корупції; доброчесність, підзвітність та прозорість; керівництво, стратегія та управління ресурсами; міжвідомча взаємодія; міжнародне співробітництво.

Також Комісія дослідила звіти та зібрані матеріали, вивчила документи, надані НАБУ та іншими установами, провела ряд відеоінтерв'ю з ключовими посадовцями та експертами, здійснила робочі візити до Києва (у жовтні 2024 року та січні 2025 року), під час яких провела, зокрема, конфіденційні інтерв'ю.

Комісія також ознайомилася з матеріалами закритих кримінальних проваджень і документами із грифом "для службового користування".

Згідно з висновками, загалом НАБУ досягло своїх загальних очікуваних результатів в певній мірі, а також має механізми контролю для зменшення частини основних ризиків.

Комісія вважає, що діяльність НАБУ:

- у вимірі "Виявлення та розслідування високопосадової корупції" була достатньо ефективною;

- у вимірі "Доброчесність, підзвітність та прозорість" - помірно ефективною;

- у вимірі "Керівництво, стратегія та управління ресурсами" - помірно ефективною;

- у вимірі "Міжвідомча взаємодія" - помірно ефективною;

- у вимірі "Міжнародне співробітництво" - достатньо ефективною.

У звіті Комісія надає 26 рекомендацій для НАБУ щодо планування його діяльності, збору та використання даних, відстеження прогресу, а також щодо інших аспектів його роботи.

Крім того, Комісія виявила випадки, коли на ефективність діяльності НАБУ впливали зовнішні чинники поза контролем НАБУ, і запропонувала винести ці питання на розгляд ВРУ або інших відповідних інституцій.

Під час оцінки окремі члени Комісії виявили технічні можливості для вдосконалення в межах своєї сфери знань та досвіду. Відповідні зауваження були доведені до керівництва НАБУ.

Нагадаємо:

У вересні місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов був, зокрема, аудит НАБУ.