НАБУ прошло внешний независимый аудит: результаты

Комиссия по проведению внешнего независимого аудита оценила работу Национального антикоррупционного бюро Украины с марта 2023 до ноября 2024 как умеренно эффективную.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров.

"Мы оценили работу НАБУ как достаточно эффективную в расследованиях и международном сотрудничестве. В целом мы оценили деятельность НАБУ как умеренно эффективную и предоставили рекомендации для дальнейшего повышения эффективности его деятельности", - прокомментировал председатель Комиссии Роберт Вестбрукс.

Сообщается, чтооценка эффективности деятельности НАБУ охватывала 38 индивидуальных критериев, объединенных в 5 измерений - выявление и расследование высокопоставленной коррупции; добропорядочность, подотчетность и прозрачность; руководство, стратегия и управление ресурсами; межведомственное взаимодействие; международное сотрудничество.

Также Комиссия исследовала отчеты и собранные материалы, изучила документы, предоставленные НАБУ и другими учреждениями, провела ряд видеоинтервью с ключевыми должностными лицами и экспертами, осуществила рабочие визиты в Киев (в октябре 2024 года и январе 2025 года), во время которых провела, в частности, конфиденциальные интервью.

Комиссия также ознакомилась с материалами закрытых уголовных производств и документами с грифом "для служебного пользования".

Согласно выводам,в целом НАБУ достигло своих общих ожидаемых результатов в определенной степени, а также имеет механизмы контроля для уменьшения части основных рисков.

Комиссия считает, что деятельность НАБУ:

- в измерении "Выявление и расследование высокопоставленной коррупции" была достаточно эффективной;

- в измерении "Добропорядочность, подотчетность и прозрачность" - умеренно эффективной;

- в измерении "Руководство, стратегия и управление ресурсами" - умеренно эффективной;

- в измерении "Межведомственное взаимодействие" - умеренно эффективной;

- в измерении "Международное сотрудничество" - достаточно эффективной.

В отчете Комиссия предоставляет 26 рекомендаций для НАБУ по планированию его деятельности, сбору и использованию данных, отслеживанию прогресса, а также по другим аспектам его работы.

Кроме того, Комиссия выявила случаи, когда на эффективность деятельности НАБУ влияли внешние факторы вне контроля НАБУ, и предложила вынести эти вопросы на рассмотрение ВРУ или других соответствующих институтов.

Во время оценки отдельные члены Комиссии обнаружили технические возможности для совершенствования в пределах своей сферы знаний и опыта. Соответствующие замечания были доведены до руководства НАБУ.

Напомним:

В сентябре миссия МВФ согласовала выделение Украине транша в 1,1 млрд долл. Среди дальнейших условий был, в частности, аудит НАБУ.