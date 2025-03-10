Торік українці здали на утилізацію рекордну кількість авто: які моделі утилізували найчастіше

Впродовж минулого року українці здали на утилізацію рекордну кількість транспортних засобів – 33,5 тисяч.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку, посилаючись на дані ГСЦ МВС.

Зазначається, що у 2023 році було списано 20,7 тис. ТЗ, у 2022 — 12,8 тис.

За даними ІДА, в 2024 році відправлено на утилізацію такі ТЗ:

Легкові — 24 885 шт.

Вантажні — 5 568 шт.

Автобуси — 953 шт.

Мотоцикли — 909 шт.

Причепи — 525 шт.

Напівпричепи — 439 шт.

Мопеди — 203 шт.

Спеціалізовані — 5 шт.

Квадроцикли — 5 шт.

Трицикли — 4 шт.

Найбільше на вибракування було подано заяв у Київській області — 2 884. Друге місце у цьому переліку посіла столиця з підсумком 2 707 списаних назавжди ТЗ. Третій результат показали автомобілісти Дніпропетровської області, які здали номери 2 537 машин.

Рейтинг моделей для утилізації очолює "копійка" або ВАЗ 2101 – 1666 машин. Друге місце за кількістю поповнень баз приймання металолому зайняла "шістка" ВАЗ 2106 з підсумком 1645 штук. Замикає трійку ВАЗ 2107 – 1278 штук.

Загалом середній вік вибракуваних легковиків склав 30 років, вантажівок — 29.

Оскільки вибраковувати машини можуть не лише через повне вичерпання ресурсу й старість, а і через, наприклад, повне знищення в ДТП, до переліку списаних можуть потрапляти й не надто старі преміальні авто. Торік з таких було вибракувано 1 Maserati, 1 Aston Martin, 2 Bentley, 2 Rolls-Royce, 14 Porsche та 22 Tesla.

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Нагадаємо:

У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.