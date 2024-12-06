В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму зимою

В Україні пропонують запровадити штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів.

Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів", - сказав він.

Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

"Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була", - сказав Білошицький.

Перший заступник начальника патрульної поліції зазначив, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

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