В Украине хотят штрафовать водителей за летнюю резину зимой
В Украине предлагают ввести штрафы за непереход с летней резины на зимнюю во время смены сезонов.
Об этом в интервью Украинским Новостям сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"Предлагается 340 гривен для легковых автомобилей и 8500 гривен для грузовиков и автобусов", - сказал он.
Белошицкий добавил, что зимняя резина это вопрос безопасности и коллективной ответственности.
"Если говорить о температурных режимах, то здесь также все понятно. При +4+7 градусов летняя резина уже "дубеет" и теряет свойства. Поэтому важно, чтобы зимняя резина была", - сказал Билошицкий.
Первый заместитель начальника патрульной полиции отметил, что на сегодня в Украине нет ответственности за летнюю резину в зимний период.
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