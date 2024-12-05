Власники та менеджери онлайн-казино Pin-Up отримали підозри у відмиванні російських грошей

Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними джерел Української правди в правоохоронних органах, мова йде про казино Pin-Up.

Підозюваними є Марина Ільїна, Володимир Ільїн, Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков.

Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".

До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Нагадаємо:

Нещодавно був накладений арешт на 2,6 млрд грн Pin-Up. Потім він був скасований через суд, а потім знову накладений.

У листопаді Кабмін погодив придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривен.