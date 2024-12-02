Власти призывают бизнес импортировать электроэнергию

Импорт электроэнергии в объеме 60% от потребления позволит бизнесу и промышленности избежать ограничений мощности и облегчит балансировку энергосистемы.

Об этом в эфире сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ.

"С 1 декабря есть решение о доступности импорта – 2,1 ГВт мощности. Это дополнительная электроэнергия для энергосистемы", – напомнил Колесник.

Он подчеркнул, что Кабмин снизил долю импортированного электричества, которое предприятия должны привлечь во избежание ограничений мощности, до 60%. "Это позволяет работать бизнесу и сбалансировать энергосистему", - добавил замминистра.

По его словам, возобновление энергетических объектов после российских атак продолжается круглосуточно.