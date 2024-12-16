Власти Киева потратят 1,5 миллиарда на дорогу к аэропорту в Жулянах

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" КГГА 10 декабря по результатам тендера заказало Консорциуму "Мостадор Групп" строительство первой очереди дороги к аэропорту "Киев" за 1,47 млрд грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Дорога длиной 2,8 км соединит проспект Валерия Лобановского с аэропортом в Соломенском районе.

Проект предусматривает строительство двухполосной дороги, велосипедной полосы, тротуаров, полос безопасности, надземного пешеходного перехода, а также обустройство светофоров, очистных сооружений и подпорных стенок.

Строительство запланировано завершить до июля 2026 года. В 2024 году финансирование будет ограниченным, на 2025 год предусмотрено 1,16 млрд грн, а остальное - в 2026 году.

Участие в тендере приняли четыре компании, в том числе "Укратомэнергострой", чье самое дешевое предложение (1,36 млрд грн) отклонили из-за проблем с документацией. В итоге победителем стал консорциум "Мостадор Групп" с предложением 1,47 млрд грн.

В консорциум входят шесть компаний, в частности Мостостроительный отряд №112 и КП Шляхбуд Инвест, которые обеспечат основные ресурсы для строительства. Общий доход участников консорциума в 2023 году составил 2,09 млрд грн.

Асфальтобетон будет поставлять ООО БК Заря, а основные работы будут выполнять Шляхбуд Инвест и Мостостроительный отряд №112.

Как выяснили Наши Деньги, в ведомости ресурсов наибольшая сумма - 92,26 млн грн - предусмотрена на мелкозернистый асфальтобетон с полимерной добавкой PR Flex-20, по 7 062 грн/т. Его цена ниже аналогичных материалов, модифицированных полимерами, которые стоят 7 211-7 425 грн/т по данным ГП "НИРИ".

Бутовый камень М100-300 обойдется в 73,47 млн грн по цене 640 грн/т, хотя на рынке его предлагают дешевле - от 350 до 450 грн/т..

Песчано-щебеночную смесь С5 заложили по 825 грн/куб. м, тогда как средняя цена в Украине - 1 030 грн/куб. м, а на других тендерах она стоила от 598 до 881 грн/куб. м.

Щебень фракций 40-70 мм и 20-40 мм заложили по 824 грн/куб. м, что превышает среднюю рыночную цену (712 грн/куб. м) и цены на других тендерах (526-743 грн/куб. м).

Бортовые камни учли по 1 650 грн/м, хотя на рынке они стоят от 380 до 1 500 грн/м.

Цены на песок, арматуру и бетонные смеси соответствуют рыночным.

Ожидаемая сумма проекта составляла 1,57 млрд грн.

Строительство дороги к аэропорту, который сейчас не функционирует из-за войны, началось еще в 2010 году, но несколько раз переносилось из-за нехватки финансирования.

Напомним:

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" Киевской городской госадминистрации 30 октября объявила тендеры на проектирование и строительство первой очереди дороги к аэропорту "Киев" (Жуляны) общей ожидаемой стоимостью 1,56 миллиарда гривен.