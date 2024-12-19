Від системи "Шлях" відключили 13 нових порушників: їх викрили на схемах з ухилянтами

В Україні від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Серед порушників 10 ФОПів та три компанії. Їх відключили на 3 місяці.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Водії цих компаній і ФОПів протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону, зазначають в Укртрансбезпеці.

Нагадаємо:

У жовтні від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.