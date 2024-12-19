От системы "Шлях" отключили 13 новых нарушителей: их разоблачили на схемах с уклонистами

В Украине от системы «Шлях» отключили 13 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

Среди нарушителей 10 ФЛП и три компании. Их отключили на 3 месяца.

По материалам Государственной пограничной службы, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы, отмечают в Укртрансбезопасности.

Напомним:

В октябре от системы «Шлях» отключили шесть перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

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