БЕБ ліквідувало масштабне підпільне виробництво сигарет, яке маскували у лісі на Київщині

Бюро економічної безбеки ліквідувало підпільні промислові цехи у Київській області, які виготовляли сигарети для внутрішнього ринку та експорту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що детективи БЕБ викрили групу осіб, які незаконно виробляли та розповсюджували підакцизні товари у промисловому масштабі. У них вилучили 2 лінії повного циклу виробництва.

Ця група виготовляла сигарети без марок акцизного податку та без дозвільних документів. Крім того, у цехах нелегально виготовляли тютюн для кальяну.

Готову продукцію продавали як на території України, так і за її межами. Потужності знаходилися у лісовій зоні Київської області та були добре замасковані.

Детективи БЕБ виявили та вилучили 1 лінію для виготовлення сигарет, 1 лінію для виготовлення тютюну для кальяну. Лінії складають цілісні майнові комплекси, що забезпечують всі етапи технологічного процесу виготовлення сигарет та тютюну для кальяну.

Як йдеться в повідомленні БЕБ, також вилучено 128 тис пачок сигарет, понад 5 тонн тютюну для кальяну, понад 10 тонн тютюну для виготовлення сигарет, ароматизатори, смакові добавки, різноманітний пакувальний матеріал.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить 23 млн грн.

Нагадаємо:

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили в трьох 40-футових морських контейнерах понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн.